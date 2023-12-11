Туреччина не поспішатиме ухвалювати вступ Швеції до НАТО – Bloomberg

Парламент Туреччини не буде поспішати погоджувати вступ Швеції до НАТО і може не обговорювати протокол про це до початку наступного року.

Про це заявив глава парламентського комітету в закордонних справах Фуат Октай, пише Bloomberg.

Це остання ознака затримки тривалого розширення військового альянсу.

"Звичайно, ми не поспішаємо, у нас є власні пріоритети", - сказав Октай.

Він додав, що США повинні припинити робити це питання передумовою для продажу військових літаків F-16 Анкарі, і припустив, що ці два процеси можуть просуватися в тандемі.

Перш ніж парламент Туреччини зможе ратифікувати протокол про вступ Швеції до НАТО, його має схвалити комітет, який очолює Октай. Але спочатку він зажадав від Стокгольма дорожньої карти про те, як Швеція буде боротись з тероризмом.

Ратифікація вступу Швеції до Альянсу в турецькому парламенті очікує на розгляд з жовтня.

Союзники по НАТО нещодавно висловили розчарування через тривалий процес в Анкарі.

Кілька тижнів тому Туреччина повідомила НАТО, що ратифікацію заявки Швеції на членство не буде завершено вчасно.