Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Туреччина не поспішатиме ухвалювати вступ Швеції до НАТО – Bloomberg

11 грудня 2023, 21:38
Туреччина не поспішатиме ухвалювати вступ Швеції до НАТО – Bloomberg
Фото: sverigesradio.se
Парламент Туреччини не буде поспішати погоджувати вступ Швеції до НАТО і може не обговорювати протокол про це до початку наступного року.

Про це заявив глава парламентського комітету в закордонних справах Фуат Октай, пише Bloomberg.

Це остання ознака затримки тривалого розширення військового альянсу. 

"Звичайно, ми не поспішаємо, у нас є власні пріоритети", - сказав Октай. 

Він додав, що США повинні припинити робити це питання передумовою для продажу військових літаків F-16 Анкарі, і припустив, що ці два процеси можуть просуватися в тандемі.

Перш ніж парламент Туреччини зможе ратифікувати протокол про вступ Швеції до НАТО, його має схвалити комітет, який очолює Октай. Але спочатку він зажадав від Стокгольма дорожньої карти про те, як Швеція буде боротись з тероризмом.

Ратифікація вступу Швеції до Альянсу в турецькому парламенті очікує на розгляд з жовтня. 

Союзники по НАТО нещодавно висловили розчарування через тривалий процес в Анкарі.

Кілька тижнів тому Туреччина повідомила НАТО, що ратифікацію заявки Швеції на членство не буде завершено вчасно.

 

ТуреччинаШвеціяНАТО

Останні матеріали

Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 14:50
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Політика
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 12:16
Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Політика
Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 грудня 2023, 22:03
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Політика
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 09:29
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Політика
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 14:49
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Політика
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 12:42
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється