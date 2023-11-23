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ПОЛІТИКА

Туреччина повідомила НАТО, що ратифікацію заявки Швеції на членство не буде завершено вчасно – Reuters

23 листопада 2023, 11:38
Туреччина повідомила НАТО, що ратифікацію заявки Швеції на членство не буде завершено вчасно – Reuters
Фото: gettyimages.com
Минулого тижня комісія із закордонних справ парламенту Туреччини відклала розгляд законопроекту щодо заявки Швеції на вступ.

Туреччина повідомила НАТО, що ратифікація заявки Швеції на вступ не буде завершена вчасно, щоб дати можливість офіційно оголосити про приєднання країни на зустрічі міністрів закордонних справ членів Альянсу наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня комісія із закордонних справ парламенту Туреччини відклала голосування щодо заявки Швеції на вступ до НАТО, щоб провести подальші обговорення.

За словами одного з джерел, комісія, ймовірно, відновить дебати щодо цього питання у вівторок або середу. Міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться в Брюсселі у ці дні, 28-29 листопада. В НАТО сподівалися, що ця зустріч ознаменує вступ Швеції.

І Швеція, і Фінляндія подали заявки на приєднання до НАТО в травні минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент Туреччини Таїп Ердоган тоді висловив заперечення проти обох запитів, оскільки, за його словами, країни Північної Європи захищають тих, кого Анкара вважає терористами, а також через ембарго Стокгольма на торгівлю оборонною продукцією. У квітні Туреччина ратифікувала заявку Фінляндії, але вступ Швеції досі на схвалено.

Туреччина вимагала від Швеції вжити більше заходів для стримування місцевих членів Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Європейський Союз і Сполучені Штати вважають терористичним угрупованням.

У відповідь Стокгольм представив антитерористичне законодавство, яке робить членство в терористичній організації незаконним, а також скасував обмеження на експорт зброї до Туреччини. Швеція заявила, що виконала свою частину угоди.

Для ратифікації законопроект має бути схвалений комісією у закордонних справах парламенту Туреччини, а потім винесений на загальне голосування, яке може відбутися через кілька днів або тижнів. Після цього Ердоган має підписати його як закон. Окрім Туреччини заявку Швеції не ратифікувала ще й Угорщина. Але попри це, саме Туреччина розглядається як головна перешкода на шляху вступу Швеції до Альянсу.

ТуреччинаШвеціяНАТО

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