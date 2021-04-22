Комітет Сенату США схвалив збільшення військової допомоги Україні

Це рішення ще має підтримати Конгрес і президент

Комітет з питань міжнародних відносин Сенату США ухвалив законопроєкт "Безпекового партнерства з Україною", що передбачає збільшення військової підтримки України.

Голова комітету, сенатор від Демократичної партії Боб Менендес під час представлення законопроєкту назвав ініціативу "своєчасним сигналом» на підтримку України, повідомляє "Громадське".

Маркарова зазначає, що законопроєкт збільшує щорічну американську військову допомогу Україні до 300 млн доларів, включно з летальною зброєю. Таку допомогу Україна може отримати з 2022 по 2026 роки.

Також у законопроєкті йдеться про виділення 4 млн доларів щороку з 2022 до 2026 року на підготовку українських офіцерів у межах Міжнародної програми військової освіти та підготовки.

Законопроєкт ще мають підтримати у двох палатах Конгресу: Сенаті та Палаті представників, а потім його має підписати президент США - лише тоді закон набуде чинності.