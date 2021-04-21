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США планують модернізувати ядерні й космічні сили через Росію й Китай

США поки що не приступили до модернізації ядерного потенціалу
Два представники вищого військового командування США попередили про зростаючий ядерний потенціал Китаю та Росії, наголосивши на необхідності модернізації американських сил стримування.
США планують модернізувати ядерні й космічні сили через Росію й Китай Фото: financialtribune.com

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє "Голос Америки".

"Уперше в нашій історії країна зіткнулася відразу з двома стратегічними противниками (Росією і КНР - ред.), які володіють ядерною зброєю", - заявив глава Стратегічного командування адмірал ВМС Чарльз Річард, виступаючи на слуханнях у комітеті Сенату зі збройних сил.

Стратегічне командування відповідає за підтримання ядерної тріади країни, що складається із стратегічних бомбардувальників, підводних човнів і міжконтинентальних балістичних ракет.

"Досягнення Китаю і Росії підривають наші можливості стримування звичайними засобами", - заявив Річард.

За його словами, Росія залишається "визначальною ядерною стратегічною загрозою", активно займаючись модернізацією звичайних і ядерних озброєнь, яка завершена приблизно на 80 відсотків.

Він також додав, що США поки що не приступили до модернізації ядерного потенціалу.

З огляду на ці загрози, модернізація ядерної тріади є головним пріоритетом Пентагону, сказав Річард.

Зі свого боку глава Космічного командування США генерал армії Джеймс Дікінсон заявив, що Китай продовжує стрімко розвивати свою космічну діяльність, становлячи «визначальну загрозу» для США.

Він додав, що зіткнувшись із цими загрозами, Космічне командування зосередилося на розширенні існуючих і створенні нових космічних можливостей.

Нагадаємо, що Росія ратифікувала продовження ядерного договору із США

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21 04 2021 16:36
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