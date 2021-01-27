Росія ратифікувала продовження ядерного договору із США
Законопроєкт про ратифікацію угоди про продовження договору між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 8 квітня 2010 року було внесено до Держдуми РФ ввечері у вівторок президентом РФ Владіміром Путіним, повідомляє "Європейська правда".
У середу Держдума РФ проголосувала за ратифікацію угоди. Після схвалення Радою Федерації закон про ратифікацію набере чинності з дня офіційного опублікування.
Зазначимо, що у вівторок Путін провів телефонну розмову з новим президентом США Джо Байденом, після якої було заявлено, що сторони домовилися продовжити договір.
Підписаний на 10 років, СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може бути продовжений ще на п'ять років у разі доброї волі кожного з підписантів.
Можливість продовження договору існувала, оскільки ще у грудні 2019 років Москва висловила намір продовжити новий СНО на п'ять років без будь-яких попередніх умов.
Адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження договору.
Нагадаємо, що генсек НАТО закликав Росію продовжити ядерний договір з США
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