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Росія ратифікувала продовження ядерного договору із США

Після схвалення Радою Федерації закон про ратифікацію набере чинності з дня офіційного опублікування
Рада Федерації РФ ратифікувала угоду про продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) з США до 5 лютого 2026 року.
Росія ратифікувала продовження ядерного договору із США Фото: news.bigmir.net

Законопроєкт про ратифікацію угоди про продовження договору між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 8 квітня 2010 року було внесено до Держдуми РФ ввечері у вівторок президентом РФ Владіміром Путіним, повідомляє "Європейська правда".

У середу Держдума РФ проголосувала за ратифікацію угоди. Після схвалення Радою Федерації закон про ратифікацію набере чинності з дня офіційного опублікування.

Зазначимо, що у вівторок Путін провів телефонну розмову з новим президентом США Джо Байденом, після якої було заявлено, що сторони домовилися продовжити договір.

Підписаний на 10 років, СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може бути продовжений ще на п'ять років у разі доброї волі кожного з підписантів.

Можливість продовження договору існувала, оскільки ще у грудні 2019 років Москва висловила намір продовжити новий СНО на п'ять років без будь-яких попередніх умов.

Адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження договору.

Нагадаємо, що генсек НАТО закликав Росію продовжити ядерний договір з США

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27 01 2021 15:54
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