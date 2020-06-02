Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт "Про медіа"
Про це повідомляє пресслужба українського парламенту,передає "Громадське".
«За підсумками обговорення Комітет з питань свободи слова підтримав рішення головного комітету рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкт закону «Про медіа» (№2693) у першому читанні за основу, а альтернативний (№2693-1 «Про медіа в Україні» — ред.) — відхилити», — йдеться у повідомленні.
Голова підкомітету з питань права громадян на інформацію, одна із авторів законопроєкту Тетяна Циба зазначила: «Це системний закон, і він давно на часі, оскільки регулює питання, які досі не були врегульовані, наприклад, онлайн і інтернет-медіа. В тому числі, він розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, надаючи можливість більше впливати на інформаційну політику держави і карати порушників. Також законопроєкт вирішує питання прозорості медіа, оскільки передбачає розкриття всіх кінцевих бенефіціарів».
За її словами, розглядається можливість після першого читання «інтегрувати в єдиний законопроєкт все найкраще, що є в альтернативному».
Також Циба підкреслила, що на даний час відбувається широке обговорення законопроєктів з профільними організаціями, і головний комітет налаштований під час підготовки до другого читання врахувати багато поправок, запропонованих журналістами.
«Те, що я бачила, то немає протиріч між медіаринком, людьми які працюють в інформаційному просторі, і Комітетом. Там триває конструктивна робота», — наголосила вона.
Нагадаємо,що Президент Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів.
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