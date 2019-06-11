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Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів

Президент затвердив положення про Раду та її персональний склад
Президент Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів.
Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в указі на сайті президента, передає LB.ua.

Згідно з текстом указу, Раду створено з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

До складу Ради увійшли:

  • Міський Вадим Васильович - громадський діяч, секретар Ради (за згодою);
  • Бурмагін Олександр Олександрович - юрист (за згодою);
  • Влащенко Наталія Вікторівна - журналіст, продюсер (за згодою);
  • Городецька Ірина Олегівна - юрист (за згодою);
  • Гуменюк Наталія Петрівна - журналіст (за згодою);
  • Дуцик Діана Ростиславівна - громадський діяч (за згодою);
  • Єлізаров Павло Олександрович - продюсер (за згодою);
  • Кречетов Максим Геннадійович - журналіст (за згодою);
  • Лебедєва Тетяна Яківна - громадський діяч (за згодою);
  • Остапа Світлана Віталіївна - журналіст, редактор (за згодою);
  • Писанко Людмила Олександрівна - редактор (за згодою);
  • Попова Тетяна Валеріївна - громадський діяч (за згодою);
  • Tоміленко Сергій Антонович - громадський діяч, журналіст (за згодою);
  • Шевченко Тарас Сергійович - юрист, громадський діяч (за згодою);
  • Штурхецький Сергій Володимирович - громадський діяч (за згодою).

Нагадаємо, що український політв'язень, звільнений з Росії журналіст "Укрінформу" Роман Сущенко не має наміру йти у політику.

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06 11 2019 13:40
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