ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів
Президент затвердив положення про Раду та її персональний склад
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться в указі на сайті президента, передає LB.ua.
Згідно з текстом указу, Раду створено з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів.
Указ набуває чинності з дня його опублікування.
До складу Ради увійшли:
- Міський Вадим Васильович - громадський діяч, секретар Ради (за згодою);
- Бурмагін Олександр Олександрович - юрист (за згодою);
- Влащенко Наталія Вікторівна - журналіст, продюсер (за згодою);
- Городецька Ірина Олегівна - юрист (за згодою);
- Гуменюк Наталія Петрівна - журналіст (за згодою);
- Дуцик Діана Ростиславівна - громадський діяч (за згодою);
- Єлізаров Павло Олександрович - продюсер (за згодою);
- Кречетов Максим Геннадійович - журналіст (за згодою);
- Лебедєва Тетяна Яківна - громадський діяч (за згодою);
- Остапа Світлана Віталіївна - журналіст, редактор (за згодою);
- Писанко Людмила Олександрівна - редактор (за згодою);
- Попова Тетяна Валеріївна - громадський діяч (за згодою);
- Tоміленко Сергій Антонович - громадський діяч, журналіст (за згодою);
- Шевченко Тарас Сергійович - юрист, громадський діяч (за згодою);
- Штурхецький Сергій Володимирович - громадський діяч (за згодою).
Нагадаємо, що український політв'язень, звільнений з Росії журналіст "Укрінформу" Роман Сущенко не має наміру йти у політику.
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06 11 2019 13:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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