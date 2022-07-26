Комітет ВР підтримав законопроєкт щодо звільнення від мита товарів для зберігання

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував схвалити у першому читанні та в цілому законопроєкт щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, які використовуються для зберігання зернових та/або олійних культур (№7548-1).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Метою законопроєкту є звільнення від оподаткування ввізним митом виробів та обладнання для зберігання, перевезення, завантаження і розвантаження зернових та/або олійних культур при ввезенні на митну територію України.

В разі ухвалення документа, звільнення діятиме у період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів із дня його припинення чи скасування.

Як повідомлялося, до початку повномасштабної війни в розпорядженні українських аграріїв було потужностей для складського зберігання приблизно на 75 млн тонн. Зерносховища на 10 млн тонн перебувають на тимчасово захоплених територіях, частина була пошкоджена або знищена внаслідок воєнних дій.

Тому можливий дефіцит потужностей для зберігання врожаю до кінця року оцінювався в обсязі від 10 до 15 млн тонн.