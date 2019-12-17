Компанії українських олігархів продовжують працювати в Криму

В анексованому Росією Криму в обхід санкцій продовжують працювати компанії українських олігархів.

Розслідування вели майже два роки й отримало назву "Кримський архів", передає LB.ua.

Як з'ясували журналісти, декілька сонячних електростанцій у Криму, які раніше належали братам Андрію і Сергію Клюєвим, після анексії перереєструвалися в російському реєстрі. Але тепер їх засновниками є компанії з Австрії, Нідерландів, Кіпру і з Британських Віргінських островів. Частина цих компаній продовжує працювати, частина з них перебуває в стадії ліквідації через судові процеси з російськими банками.

Власниками електростанцій виявилися понад десяток різних компаній зі схожими назвами. У всіх них працюють люди, які були тісно пов'язані з бізнес-активами Клюєвих.

Найбагатша людина України Рінат Ахметов зберігає контроль над дитячим табором "Берег", санаторієм "Ай-Даніль" і резиденцією "Новий Кучук-Кой".

У холдингу Ахметова SCM наполягають, що бізнесмен не має стосунку до цих об'єктів, тому що їх "націоналізувала Росія".

"У частині об'єктів нерухомості групи в Криму: на кожен з них були введені так звані «тимчасові адміністрації», в тому числі в «Новий Кучук-Кой» (03.03.2017) і дитячому оздоровчому таборі «Берег» (03.03.2017). У ситуації, коли «органи влади» Криму виставляють майно, яке належить нам, на торги, говорити про те, що ми контролюємо активи в Криму, є верхом цинізму і непрофесійності... Пансіонат «Ай-Даніль» до анексії півострова не входив до складу бізнесів SCM і не входить у SCM зараз", - йдеться в заяві групи.

За даними журналістів, у дитячому таборі "Берег" заявили, що Ахметов не припиняв зберігати контроль над компанією і ніякої "тимчасової адміністрації" в цю бізнес-структуру російська влада анексованого Криму не призначала.

Майже чотири роки працювали в Криму компанії, пов'язані з українським бізнесменом Василем Хмельницьким.

Як з'ясували журналісти, пов'язані з Хмельницьким компанії будували і володіли до 2018 року житловим комплексом "Жигулін Гай" і ТРК Meganom у Сімферополі. Це робили компанії "Столична комерційна група" і "Кримська девелоперська компанія", які зареєструвалися в російському реєстрі після анексії, а серед їхніх прямих засновників була кіпрська компанія Хмельницького Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited.

У 2018 році кіпрська Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited повністю продала свої частки в кримських компаніях. Зараз ними володіють росіяни та декілька компаній з Кіпру та Британських Віргінських островів, чиї власники ховаються за ланцюжком офшорів.

Сам Хмельницький підтвердив, що його компанії дійсно контролювали і "Жигулін гай", і торговий комплекс Meganom до 2018 року.

Також у Криму після анексії через європейські компанії працюють або працювали будівельна компанія "Парангон" колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва, титановий завод "Кримський титан" Дмитра Фірташа, спільна компанія "Севенергозбут" ("Севастопольенерго") президента московського футбольного клубу ЦСКА Євгена Гінера і члена російської Ради Федарацій Олександра Бабакова, готелі "Мигдальний Гай", "Морський" і "Юстас Крим" російського бізнесмена Олександра Лебедєва.

Нагадаємо, що 10 грудня в Брюсселі Європейський Союз і Україна обговорили наслідки незаконної анексії Криму та Севастополя. Це була сьома така зустріч.