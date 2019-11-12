ЄС і Україна обговорили санкційну політику щодо Криму
10 грудня в Брюсселі Європейський Союз і Україна обговорили наслідки незаконної анексії Криму та Севастополя. Це була сьома така зустріч, повідомляє "Європейська правда".
ЄС та Україна надали оновлені довідки про свою відповідну політику щодо Криму та Севастополя, зокрема обмежувальні заходи.
Сторони також обговорили безпеку та ситуацію з правами людини на півострові. Учасники також звернули увагу на співробітництво на міжнародних форумах та питання міжнародного права.
"ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією. Він залишається прихильним повністю реалізовувати свою політику невизнання", - йдеться у повідомленні.
Зустріч відбулася на рівні вищих посадових осіб Європейської служби зовнішніх дій та Європейської комісії та представників українського уряду.
Як очікується, європейські лідери на саміті в Брюсселі в грудні дадуть згоду на продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року.
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