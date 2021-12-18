Компанія Boeing хоче побудувати наступний літак у "метавсесвіті"

Американський виробник авіаційної техніки компанія Boeing планує створити новий літак у «метавсесвіті», - віртуальному просторі, який надає можливість користувачам працювати з різних місць над спільними проєктами.

Про це повідомляє в п’ятницю інформагентство Reuters.

"Виробник літаків вступає у 2022 рік у боротьбі за відновлення свого інженерного домінування після кризи із 737 MAX, одночасно створюючи основу для майбутньої авіаційної програми на наступне десятиліття – авантюри на $15 мільярдів", - зазначається в публікації.

Задум Boeing передбачає створення 3D-проєктів, над якими працюватимуть як інженери, так і роботизовані системи.

"Йдеться про посилення інженерних розробок", - розповів про нову ініціативу головний інженер Boeing Грег Гіслоп. Він пояснив, що основна ідея – це зміна способу роботи в масштабах компанії.

Необхідність у нових напрямах розвитку компанії Boeing виникла на тлі її жорсткої конкуренції з компанією Airbus. Керівництво цього європейського виробника вже заявило, що планує «винаходити нові виробничі системи та використовувати можливості даних» для оптимізації своєї промислової системи.

Як повідомляв Укрінформ, рекордних збитків та шкоди репутації авіаконцерн Boeing зазнав у березні 2019 року після двох авіакатастроф за участю літака Boeing 737 Max, які забрали життя 346 осіб, що викликало призупинення експлуатації його літаків по всьому світу.