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Компанія Коломойського виграла тендер на авіаперевезення президента за 35,1 млн грн

Згідно з умовами тендеру, літерні перевезення будуть здійснюватись у період до 31 грудня 2019 року
Компанія "Роза вітрів", яку пов’язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського, виграла тендер на здійснення літерних авіаперевезень (перевезень перших осіб держави) за 35,1 мільйона гривень.
Компанія Коломойського виграла тендер на авіаперевезення президента за 35,1 млн грн Фото: myvin.com.ua

Згідно з умовами тендеру, літерні перевезення будуть здійснюватись у період до 31 грудня 2019 року. Кошти за перевезення будуть надаватися по факту надання послуг протягом 20 днів. Джерелом фінансування визначено державне авіаційне підприємство "Україна", повідомляє Prozorro.

Зазначимо, що за даними, поширеними у ЗМІ, компанію "Роза вітрів" пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Офіційними засновниками компанії є ТОВ "Райдел", ТОВ "Ренлі" та дві кіпрські компанії.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський запропонував ТОВ "Скорзонера" за свій рахунок побудувати нову злітно-посадкову смугу в аеропорту Івано-Франківська під гарантії повернення інвестицій з бюджету.

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