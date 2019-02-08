Зеленський запропонував заради аеропорту Івано-Франківська залізти в борги до Коломойського

"Ви знаходите гроші на все, а держава вам потроху віддасть $40 млн"

Президент Володимир Зеленський запропонував ТОВ "Скорзонера" за свій рахунок побудувати нову злітно-посадкову смугу в аеропорту Івано-Франківська під гарантії повернення інвестицій з бюджету.

Свою пропозицію він озвучив депутатові Верховної Ради Олександру Шевченку, який до свого обрання в 2014 році багато років був директором "Скорзонери", повідомляє LB.ua.

Нинішня злітно-посадкова смуга знаходиться у власності держави і використовується паралельно військовими і цивільною авіацією. Аеропорт перебуває в 30-річній концесії ТОВ "Скорзонера".

"Злітно-посадкова смуга, яку ми використовуємо у військових цілях, має характеристики міцності, що дозволяють приймати повітряні судна масою максимум 53-55 тонн. Усі сучасні авіакомпанії хочуть літати літаками на 180-220 пасажирів, а це вага 90-110 тонн", - розповів директор аеропорту Петро Осипенко. За його словами, загальна вартість реконструкції становить 40 млн доларів.

Зеленський після цього звернувся до Шевченка. "Подейкують, що у вашій компанії гроші є", - пожартував він.

"Ви знаходите гроші на все, а держава вам потроху віддасть $40 млн. Зараз $40 млн виділити, щоб упродовж року-півтора побудувати смугу, просто немає. Ми можемо розбити на три роки і за три роки віддати. Але ви не будете чекати і Івано-Франківщина не чекатиме", - запропонував президент.

"Є інший варіант - ви все будуєте, а ми нічого не повертаємо", - пожартував Зеленський.

"Володимире Олександровичу, ми подумаємо", - відповів йому зі сміхом власник "Скорзонери" Олександр Шевченко.

"Є інший варіант - я буду дзвонити вашим людям, які, згідно з юридичними документами, є кінцевими бенефіціарами компанії", - сказав президент.

Кінцевими бенефіціарами "Скорзонери" є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

ТОВ "Скорзонера" належить найбільший зимовий курорт України "Буковель".

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський представив нового голову Івано-Франківської облдержадміністрації Дениса Шмигаля.