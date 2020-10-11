Компанія Маска прориє тунель ще й у Техасі – ЗМІ

Ілон Маск вже має досвід співпраці з місцевими чиновниками

Компанія Boring Company Ілона Маска планує прорити тунель в Остіні, що в американському штаті Техас.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Electrek.

Наразі Boring Company вже долучена до декількох тунельних проєктів на території Сполучених Штатів, а саме, у Лос-Анджелесі, Лас-Вегасі й Меріленді.

ЗМІ повідомляють, що компанія вже виставила декілька оголошень з пошуку фахівців в Остіні. При бурінні тунелю Boring Company допомагатиме інша компанія Маска – Tesla.

Зазначається, що глава обох компаній Ілон Маск вже має досвід співпраці з місцевими чиновниками, що допоможе йому в процесі з отримання необхідних дозволів для буріння тунелів.

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