ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Boring Company Ілона Маска планує прорити тунель в Остіні, що в американському штаті Техас.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Компанія Маска прориє тунель ще й у Техасі – ЗМІ
Ілон Маск вже має досвід співпраці з місцевими чиновниками
Ілон Маск
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Electrek.
Наразі Boring Company вже долучена до декількох тунельних проєктів на території Сполучених Штатів, а саме, у Лос-Анджелесі, Лас-Вегасі й Меріленді.
ЗМІ повідомляють, що компанія вже виставила декілька оголошень з пошуку фахівців в Остіні. При бурінні тунелю Boring Company допомагатиме інша компанія Маска – Tesla.
Зазначається, що глава обох компаній Ілон Маск вже має досвід співпраці з місцевими чиновниками, що допоможе йому в процесі з отримання необхідних дозволів для буріння тунелів.
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