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Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ

Мільярдер звернувся з проханням до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink
Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ Фото: Getty Images

Компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Про це йдеться в листі SpaceX до Пентагону, який цитує CNN

Видання зазначає, що компанія Маска заявила в листі, що "більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink, як це було раніше".

У листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад 120 млн дол. до кінця року і може обходитися у близько 400 млн дол. протягом наступних 12 місяців.

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - написав у листі до Пентагону директор з державних продажів SpaceX.

Серед документів SpaceX, надісланих до Пентагону, як зазначає CNN, є прямий запит, зроблений Маску в липні головнокомандувачем Збройними силами України Валерієм Залужним, про надання ще майже 8000 терміналів Starlink.

Видання нагадує, що на сьогоднішній день Україні було передано близько 20 000 одиниць супутникового зв'язку Starlink, причому Маск написав у Twitter, що "операція обійшлася SpaceX у 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року".

Нагадаємо, що 27 лютого Ілон Маск відповів згодою на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету.

Станом на початок жовтня Україна отримала близько 20 тисяч пристроїв Starlink.

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14 10 2022 12:07
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