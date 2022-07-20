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Компанія Meta подасть до суду проти корпорації Цукерберга: що сталося

28 жовтня 2021 року Facebook присвоїв собі наш торговий знак та назву Meta, у створення яких ми протягом 12 років вклали кров, піт та сльози. Сьогодні, після восьми місяців безуспішних спроб мирно домовитися з Facebook, ми не маємо іншого вибору, окрім як подати на неї до суду
Компанія Meta, яка більше 12 років спеціалізується на створенні інтерактивних артінсталяцій, заявила про намір подати до суду проти однойменної корпорації Марка Цукерберга Meta через порушення своєї торгової марки.
Компанія Meta подасть до суду проти корпорації Цукерберга: що сталося Фото: Укрінформ
Про це пише  The Verge.
 
В компанії стверджують, що зміна назви корпорацією, яка сталась у жовтні 2021 року, негативно вплинула на її бізнес. Водночас компанія зіткнулась з труднощами, пов'язаними з наданням своїх послуг, а деякі зі споживачів асоціювали її послуги з токсичністю через скандальну репутацію корпорації та Facebook.
 
"28 жовтня 2021 року Facebook присвоїв собі наш торговий знак та назву Meta, у створення яких ми протягом 12 років вклали кров, піт та сльози. Сьогодні, після восьми місяців безуспішних спроб мирно домовитися з Facebook, ми не маємо іншого вибору, окрім як подати на неї до суду", - пише пресслужба компанії.
 
Компанія має торговий знак на свою назву. Однак, видання вважає, що Meta матиме також нелегку боротьбу в суді, оскільки корпорація Цукерберга вже давно подала заявки на безліч марок, серед яких окремі бренди для соцмереж і месенджерів.
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20 07 2022 16:14
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