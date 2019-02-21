Компанія Samsung представила смартфон з гнучким екраном, - ВІДЕО
В розгорнутому вигляді діагональ екрана складає 7,3 дюйма. В такому вигляді смартфон здатен одночасно запустити три додатки. Коли телефон складений, діагональ екрану складає 4,6 дюйма, повідомляє The Verge.
Також Galaxy Fold оснащений сканером відбитка пальця та шістьома камерами - три з них розташовані на задній панелі, дві - на внутрішньому боці, ще одна - на лицьовому.
Фото: theverge.com
Випуск смартфона у продаж запланований на 26 квітня. Смартфон буде доступний у версіях LTE і 5G. Його вартість стартує від $1980.
Також, компанія Samsung представила смартфон Galaxy Note 9 зі збільшеним екраном і Bluetooth-стилусом, розумну колонку Galaxy Home з голосовим помічником Bixby і годинник Galaxy Watch.
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