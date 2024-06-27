Компанія SpaceX отримала контракт на знищення Міжнародної космічної станції

Вартість таких робіт, згідно з контрактом, близько 843 мільйонів доларів.

NASA обрало компанію SpaceX, власником якої є Ілон Маск, для ліквідації Міжнародної космічної станції наприкінці її терміну використання.

Зазначається, що каліфорнійська компанія побудує транспортний засіб, який зможе зіштовхнути 430-тонну орбітальну платформу в Тихий океан на початку наступного десятиліття. Вартість таких робіт, згідно з контрактом, близько 843 мільйонів доларів.

У виданні нагадали, що перші елементи космічної станції були запущені у 1998 році, а безперервні операції з екіпажем розпочалися 2000 року. Відомо, що станція обертається навколо Землі кожні 90 хвилин на висоті понад 400 км і стала осередком для тисяч наукових експертиментів, досліджуючи різні явища - від процесу старіння людини до формули нових типів матеріалів.