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Компанія SpaceX отримала контракт на знищення Міжнародної космічної станції

27 червня 2024, 16:31
Компанія SpaceX отримала контракт на знищення Міжнародної космічної станції
Фото: з вільного доступу
Вартість таких робіт, згідно з контрактом, близько 843 мільйонів доларів.
NASA обрало компанію SpaceX, власником якої є Ілон Маск, для ліквідації Міжнародної космічної станції наприкінці її терміну використання.
 
Про це повідомляє BBC та пресслужба NASA. 
 
Зазначається, що каліфорнійська компанія побудує транспортний засіб, який зможе зіштовхнути 430-тонну орбітальну платформу в Тихий океан на початку наступного десятиліття. Вартість таких робіт, згідно з контрактом, близько 843 мільйонів доларів. 
 
У виданні нагадали, що перші елементи космічної станції були запущені у 1998 році, а безперервні операції з екіпажем розпочалися 2000 року. Відомо, що станція обертається навколо Землі кожні 90 хвилин на висоті понад 400 км і стала осередком для тисяч наукових експертиментів, досліджуючи різні явища - від процесу старіння людини до формули нових типів матеріалів.
 
За словами інженерів, лабораторія залишається структурно міцною, проте вже зараз потрібно розробити плани її кінцевої утилізації. Якщо цього не зробити, то вона впаде на Землю самостійно, тому є ризик для населення планети. 
 
"Вибір американського корабля для зведення з орбіти Міжнародної космічної станції (МКС) допоможе NASA та її міжнародним партнерам забезпечити безпечний і відповідальний перехід на низьку навколоземну орбіту після завершення роботи станції. Це рішення також підтримує плани NASA щодо майбутніх комерційних напрямків і дозволяє продовжувати використання навколоземного простору", - підкреслив у своїй заяві директор космічних операцій агентства Кен Бауерсокс. 
 
У BBC розповіли, що NASA вивчило різні варіанти утилізації станції після закінчення її терміну використання, серед яких демонтаж та використання молодших елементів у платформі наступного покоління. Іншою ідеєю є передача її для експлуатації та обслуговування комерційній компанії. 
 
"Але всі ці рішення мають різну складність і вартість, а також юридичні труднощі, пов'язані з необхідністю розплутувати питання власності. Ані NASA, ані SpaceX не оприлюднили деталей проєкту "буксира" для зняття з орбіти, але він потребуватиме значної тяги, щоб безпечно спрямувати станцію в атмосферу в потрібному місці і в потрібний час", - пояснюють у матеріалі.
 
Цільова точка, куди падатиме станція, названа на честь відомого моряка-підводника з книги Жуль Верна, "Двадцять тисяч льє під водою". Вона знаходиться на відстані понад 2 500 км від найближчого клаптика суші. У NASA сподіваються, що перелік приватних консорціумів розпочнуть запуск комерційних космічних станцій до того часу, коли МКС буде виведена з космосу.
 
Проте під основною увагою космічних агентств буде створення платформи під назвою Gateway, яку виведуть на орбіту Місяця.

 

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