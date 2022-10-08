Компанія Цукерберга Meta вперше випустила облігації і залучила $10 млрд

За допомогою залучених коштів компанія зможе профінансувати викуп акцій та забезпечити інвестиції для модернізації свого бізнесу

Meta Platforms Inc - материнська компанія Facebook та Instagram - залучила 10 млрд доларів у рамках свого першого в історії розміщення облігацій.

Про це повідомляє Reuters у середу, 10 серпня.

За допомогою залучених коштів Meta зможе профінансувати викуп акцій та забезпечити інвестиції для модернізації свого бізнесу.

"Розміщення облігацій має допомогти Meta - єдиній компанії серед великих технологічних корпорацій, яка не має боргів, - побудувати більш традиційний грошовий баланс та профінансувати деякі дорогі ініціативи, такі як віртуальна реальність метавсесвіту", - йдеться у повідомленні.

Агентство зазначає, що інші технологічні компанії, такі як Apple Inc і Intel Corp, також нещодавно випустили облігації. Вони залучили 5,5 млрд доларів та 6 млрд доларів відповідно.