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Компанія Цукерберга Meta вперше випустила облігації і залучила $10 млрд

За допомогою залучених коштів компанія зможе профінансувати викуп акцій та забезпечити інвестиції для модернізації свого бізнесу
Компанія Цукерберга Meta вперше випустила облігації і залучила $10 млрд

Meta Platforms Inc - материнська компанія Facebook та Instagram - залучила 10 млрд доларів у рамках свого першого в історії розміщення облігацій.

Про це повідомляє Reuters у середу, 10 серпня.

За допомогою залучених коштів Meta зможе профінансувати викуп акцій та забезпечити інвестиції для модернізації свого бізнесу.
 

"Розміщення облігацій має допомогти Meta - єдиній компанії серед великих технологічних корпорацій, яка не має боргів, - побудувати більш традиційний грошовий баланс та профінансувати деякі дорогі ініціативи, такі як віртуальна реальність метавсесвіту", - йдеться у повідомленні.

Агентство зазначає, що інші технологічні компанії, такі як Apple Inc і Intel Corp, також нещодавно випустили облігації. Вони залучили 5,5 млрд доларів та 6 млрд доларів відповідно.

Як раніше повідомляв iPress, компанія Meta, яка більше 12 років спеціалізується на створенні інтерактивних артінсталяцій, заявила про намір подати до суду проти однойменної корпорації Марка Цукерберга через порушення своєї торгової марки.
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10 08 2022 13:40
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