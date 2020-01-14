Компаніям, які інвестують у бізнес, планують відшкодовувати податки
Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, повідомляє "Громадське".
"І нарешті ми можемо стимулювати розвиток бізнесу через спеціальні інвестиційні преференції. Вже є відповідний законопроєкт про відшкодування податків для бізнесу що інвестує пропорційно до суми інвестицій", - повідомив Милованов.
На думку міністра, це має стимулювати розвиток економіки України. Разом з цим держава планує зменшувати податкове навантаження на бізнес та знижувати вартість кредитів.
Також Милованов привітав ухвалення Радою закону про створення Фонду розвитку підприємництва, з якого планують виплачувати компенсацію відсотків за кредитами.
Раніше в уряді повідомили, що програма "Повертайся та залишайся" запрацює з 1 лютого. Видаватимуть гроші через Німецько український фонд. Загалом планується, що у 2020 році на здешевлення кредитів для бізнесу витратять 5 мільярдів гривень.
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