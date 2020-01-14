Компаніям, які інвестують у бізнес, планують відшкодовувати податки

У парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонують надавати преференції компаніям, які займаються інвестиціями. Їм планують компенсовувати податки.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, повідомляє "Громадське".

"І нарешті ми можемо стимулювати розвиток бізнесу через спеціальні інвестиційні преференції. Вже є відповідний законопроєкт про відшкодування податків для бізнесу що інвестує пропорційно до суми інвестицій", - повідомив Милованов.

На думку міністра, це має стимулювати розвиток економіки України. Разом з цим держава планує зменшувати податкове навантаження на бізнес та знижувати вартість кредитів.

Також Милованов привітав ухвалення Радою закону про створення Фонду розвитку підприємництва, з якого планують виплачувати компенсацію відсотків за кредитами.

Раніше в уряді повідомили, що програма "Повертайся та залишайся" запрацює з 1 лютого. Видаватимуть гроші через Німецько український фонд. Загалом планується, що у 2020 році на здешевлення кредитів для бізнесу витратять 5 мільярдів гривень.