Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Нове трудове законодавство дозволить позбавлення субсидії, якщо виявиться, що людина працювала неофіційно

«Це несправедливо. Бо субсидії платимо ми всі з вами, через податки. І субсидії мають отримувати ті хто є матеріально незахищеними»
Змінами до трудового законодавства, які планує ухвалити Верховна Рада, передбачено, що у разі, якщо суд доведе, що людина працювала неофіційно і отримувала субсидію, то право на таку субсидію у цієї людини заберуть.
Нове трудове законодавство дозволить позбавлення субсидії, якщо виявиться, що людина працювала неофіційно Фото: unian.ua

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, відреагувавши на критику нового законопроєкту про працю.

«Законопроєкт каже, що якщо судом доведено, що людина працювала без офіційного оформлення трудових відносин, то є наслідки. Які саме? Людина втрачає право на субсидію. Чому? Тому що сьогодні багато людей працюють неофіційно і не показують свій справжній високий дохід, щоб додатково отримати субсидію», — повідомив Милованов, передає "Громадське".

Він зазначив, що практика, коли людина, яка працює неофіційно та отримує субсидію, є несправедливою, адже отримувати допомогу від держави на оплату комунальних послуг мають лише малозабезпечені громадяни.

«Це несправедливо. Бо субсидії платимо ми всі з вами, через податки. І субсидії мають отримувати ті хто є матеріально незахищеними», — додав міністр.

Зазначимо, що зміни до Трудового кодексу, про які йдеться, ще не набули чинності Їх має ухвалити Верховна Рада. Наразі відповідний законопроєкт лише схвалив та відправив на розгляд депутатів уряд. Для набуття чинності Рада має проголосувати за нього у двох читаннях, після чого його має підписати президент.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", який Верховна Рада ухвалила 3 грудня 2019 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2020 16:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.