Єврокомісія розпочала розслідування щодо можливих порушень китайського маркетплейсу AliExpress щодо європейського законодавства

Перевіряють, чи не продавали небезпечних і шкідливих товарів неповнолітнім і не тільки.

Єврокомісія ініціювала розслідування щодо можливих порушень відомим китайським марктплейсом AliExpress, порушень європейського законодавства про цифрові послуги (DSA). Зокрема звинувачення можуть бути щодо ефективності управління ризиками та необхідного безпекового рівня відстеження операцій.

Віцепрезидент Єврокомісії з цифровізації Маргрете Вестагер повідомила про факт такого розслідування та уточнила, що стало підставою. "Перевіримо, чи міг AliExpress не обмежити реалізацію небезпечних для здоров’я користувачів, товарів (наприклад, фальшивих ліків, їжі), особливо для неповнолітніх".

AliExpress, за повідомленням The Wall Street Journal, відреагував на оголошення розслідування. Компанія повідомила що буде співпрацювати з європейською комісією та запропонує необхідні умови і гарантії щодо відповідності діючим стандартам. Марктплейс повідомив що вживає заходи для створення безпечних та комфортних умов для всіх споживачів.

Європейське законодавство визнає марктплейс AliExpress як дуже великі за обсягом онлайн майданчики для реалізації товарів і послуг. Таким чином компанія підпадає під дію закону ЄС що регулює цифрові послуги. За інформацією компанії вона на сьогодні має понад 100 млн користувачів які звертаються щомісяця для здійснення купівель.

В Україні відповідна група компаній що керує AliExpress вважається міжнародним спонсором війни, оскільки продовжує офіційно працювати на території росії і сплачувати податки у російський бюджет. За твердженням НАЗК, ця платформа використовується для реалізації товарів, що вивезені з окупованої частини України.