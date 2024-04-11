Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

16 євродепутатів співпрацювали з YouTube-каналом російської пропаганди "Голос Європи"

11 квітня 2024, 13:35
16 євродепутатів співпрацювали з YouTube-каналом російської пропаганди
Фото: з вільного доступу
Чеська та бельгійська влада в березні назвали YouTube-канал "Голос Європи" прикриттям для російської пропаганди та дезінформації.

16 євродепутатів співпрацювали з YouTube-каналом російської пропаганди "Голос Європи".

 Про це пише Politico.

 Видання проаналізувало 50 відео на YouTube-каналі російської пропаганди “Голос Європи” (Voice of Europe), з яким співпрацювали євродепутати. 

Якщо це війна цивілізацій, я сподіваюся, що цивілізація в Україні програє”, – сказав Марсель де Грааф, нідерландський ультраправий законодавець, з телестудії прямо в Європейському парламенті в жовтні минулого року.

Україна має стати демілітаризованою буферною зоною”, – заявив ультраправий політик із Німеччини Максиміліан Кра, звертаючись до інших чотирьох учасників у студії.

Дебати були організовані "Голосом Європи", інформаційним агентством, яке чеська та бельгійська влада в березні назвала прикриттям для російської пропаганди та дезінформації.

Влада Чехії наклала санкції на двох керівників "Голосу Європи", один з яких — давній друг російського лідера путіна, український олігарх Віктор Медведчук.

Перевірка Politico всіх 50 відео на YouTube-каналі "Голосу Європи" показала, що 16 членів Європейського парламенту співпрацювали з цим виданням — усі вони від радикально правих до крайніх правих. Депутати Європарламенту та політики з урядів країн Центральної та Східної Європи дали відеоінтерв’ю каналу, у якого лише 351 підписник на YouTube і лише 60 000 переглядів з минулого літа.

Однак його охоплення на платформах соціальних мереж X і Facebook було набагато ширшим, і його обліковий запис на X все ще працює. У довгому пості на X його обліковий запис звинуватив "глобалістські ЗМІ" у "диких спекуляціях і абсурдних звинуваченнях" щодо їхніх зв’язків з росією, які, як вони наполягали, були безпідставними.

13 євродепутатів, з якими Politico вдалося зв’язатися, заперечували, що брали або їм пропонували гроші.

Більшість євродепутатів сказали, що не можуть пригадати, хто запросив їх на дебати, як з ними зв’язалися чи хто брав у них особисті інтерв’ю в їхніх парламентських офісах.

Після викриття YouTube видалив зі свого веб-сайту десятки відео, знятих у парламенті, через порушення політики щодо оманливого контенту. Хоча прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо стверджував, що члени Європарламенту отримували гроші від організації, немає жодних доказів того, що ці депутати брали гроші за такі виступи, зазначає Politico.

Єврокомісіявійна в Україніросія окупантиЄвродепутати

Останні матеріали

російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Технології
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 16:26
На 75-й річниці НАТО прапор США виглядатиме пошарпано. Альянсу потрібно менше популізму і більше реалізму – Едвард Лукас
На 75-й річниці НАТО прапор США виглядатиме пошарпано. Альянсу потрібно менше популізму і більше реалізму – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 12:10
Війна йде не дуже добре для України. Якщо США бездіятимуть, майбутнє буде ще похмуріше для всіх – Еліот Коен
Політика
Війна йде не дуже добре для України. Якщо США бездіятимуть, майбутнє буде ще похмуріше для всіх – Еліот Коен
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 08:43
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Політика
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 16:04
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Політика
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 11:38
Чорний ринок і Starlink Ілона Маска для ворогів США. Як Starlink опиняється в росії – Wall Street Journal
Політика
Чорний ринок і Starlink Ілона Маска для ворогів США. Як Starlink опиняється в росії – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 23:45
На Донбасі російські війська отримують потужну підтримку ВКС. Якість північнокорейських боєприпасів покращується не на користь росіян – Том Купер
Політика
На Донбасі російські війська отримують потужну підтримку ВКС. Якість північнокорейських боєприпасів покращується не на користь росіян – Том Купер
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 16:35
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з кремля – Washington Post
Політика
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з кремля – Washington Post
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 11:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється