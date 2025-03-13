М’яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA

Україна домовилася зі США 11 березня, що розпочне 30-денне припинення вогню, якщо російські сили вторгнення виконають свої зобов'язання. Тепер США обговорять цю пропозицію з Кремлем. В обмін на свою згоду США відновлять обмін розвідданими та постачання зброї в Україну, а також продовжать переговори про видобуток критично важливих корисних копалин. Центр аналізу європейської політики опитав експертів по обидва боки Атлантики про те, що вони думають про домовленість.

Едвард Лукас, колумніст Times та аналітик CEPA:

М'яч на полі путіна. Нарешті.

Досі взаємодія Заходу з Кремлем нагадувала гру в теніс, але з деякими нюансами. Один гравець, росіянин, завжди подає. Корт має нерівну форму. В українця шнурки зав'язані разом.

Тепер все навпаки. Кремль може відкинути пропозицію про припинення вогню. Зрештою, він нібито виграє (хоч і величезною ціною) війну на виснаження. В Україні закінчуються солдати, а в росії – ні. Наскільки Дональд Трамп дійсно готовий протистояти росії? Імовірність того, що його так само вжалить відмова путіна, як і аргументованість Володимира Зеленського, невелика, але не нульова, що він відчує себе так само боляче, як і Володимир Зеленський.

путін може вдарити по м'ячу інакше, з невеликим розворотом. Припустимо, він скаже, що йому подобається пропозиція про припинення вогню, але він хоче трохи більше. Трохи демілітаризації. Гарантовані дострокові вибори (хоча й не на територіях, які контролює Кремль). Послаблення санкцій. Адміністрація може вирішити вважати це розумним. Швидше за все, вони повернуться до українців і вимагатимуть більших поступок.

Тим часом, інші годинники цокають. Занепокоєна, навіть роздратована вісьмома тижнями дипломатичної бійні, Європа зміцнює власну оборону і виходить з-під американської опіки, що тривала десятиліттями. "Ми всі тепер голлісти", – каже міністр оборони Нідерландів Каспар Вельдкамп.

У нас тепер більше гравців. І правила гри змінюються.

Ніколя Тензер, французький професор та експерт CEPA:

Українські переговірники досягли одного очевидного виграшу: відновлення американської допомоги та обміну розвідданими.

Президент Зеленський заявив, що хоче припинення вогню; американці сприйняли цю пропозицію як власну. Тепер ми побачимо, чи погодиться росія на це перемир'я, яка ніколи не відмовиться від свого наміру підкорити або знищити Україну.

Давайте не будемо надто радіти. Навіть якщо адміністрація Трампа може бути чутливою до звинувачень у зраді, у неї немає причин відмовлятися від своєї ідеологічної орієнтації на путінську росію.

Вашингтон, швидше за все, продовжить вимагати, якщо будуть подальші переговори, поступки суверенної території України, тим самим зраджуючи зобов'язання союзників щодо безумовного захисту територіальної цілісності України.

Це дало б путіну ліцензію на вбивство, оскільки ми знаємо, що на окупованих територіях масові зґвалтування, тортури, страти без суду і слідства та депортації дітей, що є злочином геноциду, відбуваються щодня.

Наразі США також не погоджуються з тим, що незліченні злочини росії будуть покарані, що вона виплатить репарації або відмовиться від своєї ворожої позиції щодо вступу України до НАТО чи надання гарантій безпеки.

Якщо це призведе до фіктивного миру, який супроводжуватиметься зняттям санкцій з росії та відновленням торгівлі, угода дозволить їй переозброїтися, відродити свою зруйновану економіку і відновити війну пізніше.

Якщо це станеться, слід сподіватися, що європейці виступатимуть проти такої псевдоугоди.

Сем Грін, директор Програми демократичної стійкості CEPA та професор з питань російської політики в Королівському коледжі Лондона:

Результат у Ер-Ріяді – це майстерна дипломатична робота Києва: ціною умовної обіцянки дотримуватися двостороннього перемир'я та теплих слів на адресу адміністрації Трампа президент Зеленський відновив американську військову та розвідувальну підтримку, уникнув патової ситуації з угодою з видобутку корисних копалин за відсутності гарантій безпеки та міцно поставив м'яч на поле Москви. Важко уявити собі кращий результат.

Однак, як і у випадку з усіма результатами сучасної американської політики, Україна та її європейські союзники повинні розуміти, що це не триватиме довго. Оскільки негайної згоди росії на припинення вогню навряд чи можна очікувати, розчарування Білого дому може призвести до нових вимог щодо поступок з боку України. Європа повинна діяти швидко, щоб допомогти зменшити залежність Києва від Вашингтона, приділяючи особливу увагу розвідці та протиповітряній обороні, таким чином ізолюючи Україну як від російського нападу, так і від американської непослідовності.

Також немає місця для самозаспокоєння, коли йдеться про динаміку відносин між Вашингтоном і Москвою. Якщо путін вважає, що може застати Європу зненацька, він може погодитися на нестабільне перемир'я, яке триматиме Україну в небезпеці, але заблокує спірні європейські сили заспокоєння, водночас розпочавши діалог зі США про послаблення санкцій. Якщо Європа хоче бачити міцний і стійкий мир на своєму континенті, лідерам необхідно активізувати власну дипломатію.

Ейтвідас Баярунас, литовський дипломат:

Ключовим питанням залишається готовність росії погодитися на припинення вогню, а потім дотримуватися його.

Провоєнні російські блогери негайно відреагували вороже, а деякі навіть розцінили це як зраду з боку американців. Рішення США відновити оборонні поставки/обмін розвідданими з Україною особливо розлютило російських ультранаціоналістів.

Хоча перемир'я ще не досягає довгострокової мети путіна – контролювати всю Україну, економічна та військова втома росії можуть зробити коротку паузу корисною для Кремля.

Вирішальним зовнішнім чинником буде позиція Китаю. Якщо Пекін підтримає угоду про припинення вогню, він може чинити тиск на росію з метою її дотримання.

Але в грі багато елементів, зокрема реакція росії, європейська єдність, прихильність США до довгострокової угоди, а також дипломатичне позиціонування Китаю.

Олена Давліканова, наукова співробітниця з питань демократії CEPA:

Ці переговори принаймні зруйнували наратив про те, що Україна не хоче миру. Але вона все ще оминає основні пункти розбіжностей зі США – гарантії безпеки, статус окупованих територій чи вибори.

США прагнуть припинення вогню і, можливо, перезавантаження відносин з росією. Але для України та Європи це шахова партія, де мир означає укріплення проти росії.

Україна дивиться за межі перемир'я і розуміє, що на кону стоїть суверенітет, а не територія. Справжня боротьба триватиме, оскільки гібридна війна росії не припиниться, а її стратегічні цілі залишаються незмінними. Справжнє зіткнення щодо специфіки мирної угоди ще попереду, що робить будь-яке перемир'я крихким, якщо воно взагалі можливе.

Федералізація, російська мова як друга державна, зняття санкцій з керованої Москвою православної церкви, скорочення української армії або обмеження її оборонної промисловості, а також гарантії безпеки – все це становитиме екзистенційні загрози. Поступки, які послаблюють Україну, провокують не лише російську агресію – вони створюють підґрунтя для ширшої війни.

Ян Каллберг, позаштатний старший науковий співробітник Програми трансатлантичної оборони та безпеки CEPA, науковий співробітник Армійського кібернетичного інституту у Вест-Пойнті:

путін, якому зараз 72 роки, не молодшає і вважає своєю історичною долею відтворення російської імперії, тому мені важко повірити, що будь-яке припинення вогню врешті-решт призведе до міцного і тривалого миру.

Мир без повної перемоги також викликає природне запитання: чи був він того вартий? Демобілізація відправить додому сотні тисяч російських солдатів, які розкажуть про надзвичайну безгосподарність і некомпетентність, загибель від безпілотників, невдалі операції, голод і масові втрати – все це прямо суперечить наративу режиму.

Замороженого конфлікту, тривалого перемир'я або фрагментарного відвоювання територій буде недостатньо, щоб запобігти інакомисленню. Отже, путіну потрібна повна капітуляція і поглинання України росією, інакше його режиму загрожує крах. Припинення вогню може статися, але цілі путіна не зміняться.

Бенджамін Шмітт, американський астрофізик і геополітичний аналітик:

Найважливішим елементом угоди від 11 березня є негайне відновлення військової допомоги та обміну розвідданими з Україною. Те, що адміністрація Трампа вирішила зіграти в азартні ігри з життям українських військовослужбовців і цивільних осіб, призупинивши критично важливу допомогу та розвідувальну підтримку протягом останніх 10 днів, було стратегічною і моральною помилкою найвищого ґатунку.

Що стосується будь-якого припинення вогню на 30 днів або довше, то путінський Кремль неодноразово порушував перемир'я протягом останніх 11 років з моменту свого першого неспровокованого вторгнення в Україну в 2014 році.

Навіть якщо тимчасового припинення вогню вдасться досягти, життєво важливо не йти на жодні поступки путіну заради цього, особливо в питанні енергетичних санкцій. Пам'ятайте: окрім звірств росії в Україні, Москва продовжує здійснювати широкомасштабні диверсії проти енергетичної і критичної інфраструктури по всьому альянсу НАТО, а також свої довготривалі кампанії кібератак, вбивств, захоплення еліти та стратегічної корупції, спрямовані на підрив стійкості західної демократії.

Не може бути ніякого короткострокового послаблення енергетичних або інших санкцій проти Кремля, і ніколи більше не може бути ніякого енергетичного "бізнесу як завжди".

Марк Войджер, американський науковець, колишній офіцер НАТО та армії США:

Угоди про припинення вогню, схвалені російським режимом, не мають щасливої історії. Уроки недійсних Мінських угод 1 і 2 – як Кремль зловживав ними в період з 2014 по 2022 рік, щоб виправдати постійні порушення всіх угод про припинення вогню і, зрештою, тотальну війну –повинні бути засвоєні, щоб уникнути повторення цього дипломатичного фіаско.

росія опанувала мистецтво юридичної маніпуляції, зловмисної експлуатації міжнародного права, щоб знайти гібридні приводи для війни та виправдати свій імперський експансіонізм.

Юридичні пастки й лазівки, які Кремль неминуче вставлятиме в будь-яку угоду, укладену за посередництва США, слугуватимуть мінами уповільненої дії, які Кремль постійно використовуватиме для маніпуляцій і зриву мирного процесу.

Для росії справжнє укладання угод починається після того, як вона підписує угоду, оскільки вона постійно порушує домовленості, щоб отримати більше поступок, а також перекладає провину на іншу сторону.

Для того, щоб Джидівський процес не потрапив у правові пастки Кремля і не перетворився на ще один невдалий процес на кшталт Мінського, США повинні нарешті засвоїти уроки переговорів з росією і не змушувати Україну йти на поступки російським вимогам задля досягнення "миру заради миру".

Стівен Хоррелл, колишній офіцер розвідки ВМС США:

Відновлення обміну розвідувальною інформацією між США та Україною є критично важливим аспектом американсько-української угоди.

Повне припинення надання розвідувальної інформації Україні було однією з найбільш ганебних антиукраїнських дій адміністрації Трампа. Простіше кажучи, приховування ознак і попереджувальних розвідувальних даних про російські удари призвело до безглуздої загибелі цивільного населення. А вибір часу для широкомасштабних атак російських безпілотників і ракет 6-7 березня лише підкреслює, що приховування розвідданих з метою тиску на президента Зеленського дало путіну свободу дій.

Власні розвідувальні можливості України є добре відточеними та гідними захоплення, але США надають важливу інформацію, яка виходить за рамки їхніх можливостей, – далекосяжну інформацію, включаючи попередження про російські запуски, високотехнологічну розвідку космічного базування. Це рятує життя.

Ми також повинні пам'ятати, що США і наші союзники по НАТО безперечно виграли від того, що Україна захопила російську зброю. Одного дня це врятує життя США і НАТО.

Михайло Комін, російський політолог у вигнанні:

Умови припинення вогню значною мірою відображають уподобання Вашингтона, забезпечуючи лише тимчасову паузу в бойових діях без жодних гарантій для Києва.

У Кремля є вагомі причини погодитися, оскільки для Москви це набагато вигідніше, ніж для України.

По-перше, припинення вогню дасть росії час для поповнення своїх сил, оскільки її темпи вербування та виробництва озброєнь випереджають українські. По-друге, перед тим, як формально погодитися, Москва, швидше за все, витіснить українські війська з Курської області (Київ зараз втрачає там території), що поховає ідею Києва про територіальний обмін. По-третє, росія заблокує будь-які майбутні гарантії безпеки для Києва під час мирних переговорів, погрожуючи вийти з режиму припинення вогню, щоб запобігти введенню європейських миротворців або обговоренню членства в НАТО.

Ще одним бонусом будь-якого перемир'я, продовженого понад 30 днів, є посилення тиску на Україну з метою проведення виборів, що є вигідним для Москви, яка прагне усунути Зеленського від влади. Нарешті, беручи участь у перемир'ї за посередництва США, росія прокладає шлях до прямих переговорів з Вашингтоном, у тому числі щодо послаблення санкцій.

Зрештою, максимізувавши свої здобутки, путін відновить війну на власних умовах.

Джерело: CEPA