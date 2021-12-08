БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКомпанія Ingka Centres, котра управляє торговими центрами IKEA, почала продавати житло в новому багатофункціональному комплексі в Китаї (у місті Чанша на півдні Китаю) - окрім квартир, у ньому розташовуються магазини, ресторани, розважальні заклади і простори для роботи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Компанія-власник торгових центрів IKEA почала продавати житло в Китаї
Ми пропонуємо власний унікальний спосіб створення просторів, в яких всі зможуть знайти те, що їм потрібно, а також зростати, навчатися, спілкуватися, зустрічатися і весело проводити час
Фото: reuters
Про це пише Reuters.
За словами керуючого директора компанії Сінді Андерсен, очікується, що перші мешканці зможуть заселитися в квартири в березні 2022 року.
Агентство зазначає, що Ingka Centres управляє 45 торговими центрами по всьому світу, які відповідно до нової стратегії стають "просторами для зустрічей".
"Разом з IKEA й іншими партнерами ми створюємо онлайн і офлайн-простори для зустрічей, де люди можуть збиратися, спілкуватися один з одним і знаходити те, що їм потрібно. Ми пропонуємо власний унікальний спосіб створення просторів, в яких всі зможуть знайти те, що їм потрібно, а також зростати, навчатися, спілкуватися, зустрічатися і весело проводити час", - йдеться на сайті Ingka Centres.
Як розповіла Андерсен, новий комплекс в Чанші - це п'яте місце Ingka Centres в Китаї і перше, в якому пропонується житло.
Інвестиції в проєкт наразі перевищили 4 млрд юанів (616,8 млн дол). Серед орендарів торгового центру - магазини, включно з Decathlon і Uniqlo, ресторани, спортивні та розважальні заклади.
Компанія розраховує, що приміщення для роботи залучать тих, хто працює віддалено.
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12 08 2021 14:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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