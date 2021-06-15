Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Франції IKEA оштрафували на 1 млн євро через шпигунство за співробітниками

Французьку філію шведської компанії звинуватили у стеженні за своїми працівниками протягом декількох років і порушенні їхньої конфіденційності шляхом перевірки даних їхніх банківських рахунків, а також інколи використання фейкових співробітників для складання звітів про персонал
Французький суд у вівторок зобов'язав IKEA виплатити штраф у розмірі 1 мільйон євро у справі про шпигунство за співробітниками.
У Франції IKEA оштрафували на 1 млн євро через шпигунство за співробітниками Фото: Економічна Правда
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
 
Найбільший в світі роздрібний торговець меблями був визнаний винним в зберіганні даних про співробітників, отриманих неналежним чином.
 
Французьку філію шведської компанії звинуватили у стеженні за своїми працівниками протягом декількох років і порушенні їхньої конфіденційності шляхом перевірки даних їхніх банківських рахунків, а також інколи використання фейкових співробітників для складання звітів про персонал.
 
Прокуратура домагалася накладення у розмірі 2 мільйонів євро.
 
Колишній виконавчий директор компанії у Франції Жан-Луї Байо також був визнаний винним у справі і засуджений до двох років позбавлення волі умовно.
 
Судді також оштрафували його на 50 тисяч євро за зберігання особистих даних.
 
Звинувачення стосувалися періоду 2009-2012 років, хоча, за словами прокуратури, шпигунська тактика почалася на початку 2000-х років.
 
Серед тих, кому висунуто звинувачення, були кілька менеджерів магазинів і співробітники відділу кадрів, а також приватний слідчий і поліцейські.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 06 2021 12:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.