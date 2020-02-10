В IKEA заявили, що не знайшли доказів використання незаконно заготовленої деревини

Найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому IKEA за підсумками незалежного аудиту у зв'язку із звинуваченнями Earthsight заперечила факт потрапляння незаконно заготовленої деревини з України у свій ланцюжок поставок.

"Результати розслідування третьої сторони за сприяння ТОВ "Легалліс" (Legallis LLC), в рамках якого проводилися відвідування лісових ділянок, а також нашого внутрішнього розслідування командою фахівців з постачання деревини та питань лісового господарства, не виявили будь-яких ознак того, що незаконно заготовлена ​​деревина потрапила до нашого ланцюга поставок", - підкреслили в IKEA.

Пише "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У компанії додали, що обидва розслідування Earthsight вказали на складну інтерпретацію закону про санітарні рубки протягом сезону тиші.

"Ми підтримуємо дії FSC (Лісової опікунської ради) по вирішенню цієї проблеми і розгляду питання суперечливого законодавства для подальшого вдосконалення відповідального ведення лісового господарства в Україні та за її межами. Це також підтверджує, чому ми вважаємо, що на сьогодні FSC є надійною глобальною лісовою сертифікацією з усіх поки що діючих на ринку", - йдеться у заяві.

Раніше IKEA почала незалежний аудит свого ланцюжка поставок деревини в Україні в зв'язку з обвинуваченнями Earthsight у використанні незаконно заготовленої деревини.