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В IKEA заявили, що не знайшли доказів використання незаконно заготовленої деревини

Найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому IKEA за підсумками незалежного аудиту у зв'язку із звинуваченнями Earthsight заперечила факт потрапляння незаконно заготовленої деревини з України у свій ланцюжок поставок.
В IKEA заявили, що не знайшли доказів використання незаконно заготовленої деревини Фото: itc.ua
"Результати розслідування третьої сторони за сприяння ТОВ "Легалліс" (Legallis LLC), в рамках якого проводилися відвідування лісових ділянок, а також нашого внутрішнього розслідування командою фахівців з постачання деревини та питань лісового господарства, не виявили будь-яких ознак того, що незаконно заготовлена ​​деревина потрапила до нашого ланцюга поставок", - підкреслили в IKEA.
 
Пише "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
 
У компанії додали, що обидва розслідування Earthsight вказали на складну інтерпретацію закону про санітарні рубки протягом сезону тиші.
 
"Ми підтримуємо дії FSC (Лісової опікунської ради) по вирішенню цієї проблеми і розгляду питання суперечливого законодавства для подальшого вдосконалення відповідального ведення лісового господарства в Україні та за її межами. Це також підтверджує, чому ми вважаємо, що на сьогодні FSC є надійною глобальною лісовою сертифікацією з усіх поки що діючих на ринку", - йдеться у заяві.
 
Раніше IKEA почала незалежний аудит свого ланцюжка поставок деревини в Україні в зв'язку з обвинуваченнями Earthsight у використанні незаконно заготовленої деревини.
 
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02 10 2020 14:36
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