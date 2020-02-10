БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНайбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому IKEA за підсумками незалежного аудиту у зв'язку із звинуваченнями Earthsight заперечила факт потрапляння незаконно заготовленої деревини з України у свій ланцюжок поставок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В IKEA заявили, що не знайшли доказів використання незаконно заготовленої деревини
Фото: itc.ua
"Результати розслідування третьої сторони за сприяння ТОВ "Легалліс" (Legallis LLC), в рамках якого проводилися відвідування лісових ділянок, а також нашого внутрішнього розслідування командою фахівців з постачання деревини та питань лісового господарства, не виявили будь-яких ознак того, що незаконно заготовлена деревина потрапила до нашого ланцюга поставок", - підкреслили в IKEA.
Пише "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У компанії додали, що обидва розслідування Earthsight вказали на складну інтерпретацію закону про санітарні рубки протягом сезону тиші.
"Ми підтримуємо дії FSC (Лісової опікунської ради) по вирішенню цієї проблеми і розгляду питання суперечливого законодавства для подальшого вдосконалення відповідального ведення лісового господарства в Україні та за її межами. Це також підтверджує, чому ми вважаємо, що на сьогодні FSC є надійною глобальною лісовою сертифікацією з усіх поки що діючих на ринку", - йдеться у заяві.
Раніше IKEA почала незалежний аудит свого ланцюжка поставок деревини в Україні в зв'язку з обвинуваченнями Earthsight у використанні незаконно заготовленої деревини.
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02 10 2020 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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