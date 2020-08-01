IKEA виплатить $46 млн батькам дитини, яка загинула через падіння комода
За словами юристів, це найбільша компенсація в історії США, пов'язана із загибеллю дітей.
"Жодне судове врегулювання не зможе змінити цю трагічну подію, але ми раді, що розгляд завершився. Заради спокою сім'ї і всіх причетних", - йдеться в офіційній заяві компанії, передає LB.ua.
32-кілограмовий комод серії Malm упав на дворічного Джозефа Дудека і задавив дитину. Це сталося 2017 року в Каліфорнії. Рік перед тим IKEA відкликала небезпечні комоди Malm у Північній Америці через проблеми безпеки. Це було найбільше повернення товару в історії компанії.
Спочатку IKEA запропонувала безкоштовно надавати кріплення для цих комодів, але смерть третьої дитини спонукала до кардинальних дій. Камден Елліс, Каррен Колласа і Тед Макгі стали жертвами неякісних меблів. Усім хлопчикам було по два роки.
У грудні того самого року компанія погодилася виплатити 50 млн доларів сім'ям трьох загиблих дітей.
Нагадаємо, що одна з найбільших у світі компаній, що спеціалізується на виробництві та продажі меблів, шведська IKEA, запустила офіційну інтернет-сторінку для українських споживачів та почала набір персоналу для першого магазину в Україні.
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