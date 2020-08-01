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IKEA виплатить $46 млн батькам дитини, яка загинула через падіння комода

Це найбільша компенсація в історії США, пов'язана із загибеллю дітей
Шведська меблева компанія IKEA виплатить 46 млн доларів родині хлопчика, який загинув через комод її виробництва.
IKEA виплатить $46 млн батькам дитини, яка загинула через падіння комода Фото: pro100news.info

За словами юристів, це найбільша компенсація в історії США, пов'язана із загибеллю дітей.

"Жодне судове врегулювання не зможе змінити цю трагічну подію, але ми раді, що розгляд завершився. Заради спокою сім'ї і всіх причетних", - йдеться в офіційній заяві компанії, передає LB.ua.

32-кілограмовий комод серії Malm упав на дворічного Джозефа Дудека і задавив дитину. Це сталося 2017 року в Каліфорнії. Рік перед тим IKEA відкликала небезпечні комоди Malm у Північній Америці через проблеми безпеки. Це було найбільше повернення товару в історії компанії.

Спочатку IKEA запропонувала безкоштовно надавати кріплення для цих комодів, але смерть третьої дитини спонукала до кардинальних дій. Камден Елліс, Каррен Колласа і Тед Макгі стали жертвами неякісних меблів. Усім хлопчикам було по два роки.

У грудні того самого року компанія погодилася виплатити 50 млн доларів сім'ям трьох загиблих дітей.

Нагадаємо, що одна з найбільших у світі компаній, що спеціалізується на виробництві та продажі меблів, шведська IKEA, запустила офіційну інтернет-сторінку для українських споживачів та почала набір персоналу для першого магазину в Україні.

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08 01 2020 09:30
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