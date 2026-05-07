Ірландія зробила крок до запуску компенсацій для України

07 травня 2026, 12:34
Ірландія зробила крок до запуску компенсацій для України
Фото: travelchannel.com
Парламент країни ратифікував конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії.

Нижня палата парламенту Ірландії – Дойл Ерен – ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії, яка розглядатиме заяви про відшкодування збитків, завданих росією Україні.

Про це повідомив міністр у справах ЄС Ірландії Томас Бірн у соцмережі  X (Twitter).

"Радий підтвердити підтримку Ірландією Конвенції про заснування Міжнародної компенсаційної комісії для України. Дойл сьогодні конституційно затвердив її ратифікацію. росія повинна бути притягнута до відповідальності за серйозну шкоду, яку вона завдала Україні", – написав він.

Міжнародна компенсаційна комісія стане частиною механізму відшкодування збитків, спричинених російською агресією, і має запрацювати у 2027 році. Для цього Конвенцію мають ратифікувати щонайменше 25 країн. В Офісі президента України розраховують, що необхідну кількість голосів вдасться зібрати до кінця 2026 року.

Раніше в Україні створили Реєстр збитків, завданих рф, який приймає заяви громадян і держави щодо втрат від війни. Через цифрові сервіси, зокрема "Дію", українці можуть подавати заявки про зруйноване або пошкоджене майно, а також інші категорії шкоди – від втрати житла до шкоди здоров’ю, примусового переміщення та руйнування інфраструктури.

Загалом система компенсацій охоплюватиме понад 40 категорій збитків, завданих внаслідок російської агресії.

Крім того, Євросоюз готується стати співзасновником трибуналу для рф

 
