Конференції відновлення у Римі: укладено угод на €13 млрд

Загалом було підписано більше 200 документів.

Минулого тижня відбулась дводенна конференції з питань відновлення України (URC-2025) у Римі, на якій було укладено більше 200 угод та меморандумів на загальну суму понад 13 млрд євро.

Про це оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Єврокомісія оголосила про створення Європейського Флагманського Фонду для відбудови України обсягом 500 млн євро. Це гранти, гарантії та інвестиції в капітал для реалізації нових бізнес-проєктів в Україні.

Одна з найбільших угод на 2,3 млрд євро, де Україна залучить в межах інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. ЩО стануть додатковими інвестиціями у відновлення житлового, медичного, енергетичного секторів, а також підтримка малого і середнього бізнесу.

Також Швейцарія протягом 10 років спрямує до України близько 5 млрд євро для відновлення в різних секторах економіки.

Ще порядка 2,3 млрд доларів позики від Великої Британії для зміцнення української ППО, а також угоди між підприємствами оборонної індустрії про спільне виробництво та співпрацю.

Нагадаємо, що 10 липня у Римі починається конференція з відновлення України.