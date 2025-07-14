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Конференції відновлення у Римі: укладено угод на €13 млрд

14 липня 2025, 20:13
Конференції відновлення у Римі: укладено угод на €13 млрд
Рим, Колізей. Фото: Наталья Лешкова
Загалом було підписано більше 200 документів.

Минулого тижня відбулась дводенна конференції з питань відновлення України (URC-2025) у Римі, на якій було укладено більше 200 угод та меморандумів на загальну суму понад 13 млрд євро.

Про це оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Єврокомісія оголосила про створення Європейського Флагманського Фонду для відбудови України обсягом 500 млн євро. Це гранти, гарантії та інвестиції в капітал для реалізації нових бізнес-проєктів в Україні.

Одна з найбільших угод на 2,3 млрд євро, де Україна залучить в межах інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. ЩО стануть додатковими інвестиціями у відновлення житлового, медичного, енергетичного секторів, а також підтримка малого і середнього бізнесу.

  • Також Швейцарія протягом 10 років спрямує до України близько 5 млрд євро для відновлення в різних секторах економіки.

  • Ще порядка 2,3 млрд доларів позики від Великої Британії для зміцнення української ППО, а також угоди між підприємствами оборонної індустрії про спільне виробництво та співпрацю.

Нагадаємо, що 10 липня у Римі починається конференція з відновлення України

 
підтримка України

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