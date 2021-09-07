Конференція з питань реформ в Україні-2022 пройде у Швейцарії

радий оголосити, що 5-та Конференція з питань реформ в Україні буде проходити 4-5 липня наступного року в місті Лугано… Офіційний початок процесу підготовки до неї розпочнеться у жовтні з мого візиту до Києва

П’ята Міжнародна конференція з питань реформ в Україні відбудеться 4-5 липня 2022 року в швейцарському місті Лугано за участю представників української влади всіх рівнів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив віцепрезидент Швейцарської Конфедерації – керівник Федерального департаменту закордонних справ Ігнаціо Кассіс у заключному слові на 4-й Міжнародній конференції з питань реформ в Україні.

"Я радий оголосити, що 5-та Конференція з питань реформ в Україні буде проходити 4-5 липня наступного року в місті Лугано… Офіційний початок процесу підготовки до неї розпочнеться у жовтні з мого візиту до Києва", - сказав Кассіс.

За його словами, Швейцарія рада бачити, що міжнародна спільнота консолідовано підтримує Україну, і хоче продовжувати стратегічно підтримувати пошук Україною свого шляху до мирного та процвітаючого майбутнього.

Віцепрезидент зауважив, що сталі та послідовні реформи вимагають зусиль і прагнень до змін від багатьох людей, тому конференція у Швейцарії буде інклюзивною.

"Ми всі знаємо, що національний уряд сам по собі не може досягнути успіху, важливо залучати регіональні органи влади, органи місцевого самоврядування, приватний сектор та громадян України та наукову спільноту. Ми маємо почути всі голоси і зробимо конференцію 2022 року реально інклюзивною", - запевнив Кассіс.

Як повідомлялося, 7-8 липня у Президентському палаці у Вільнюсі (Литва) проходила 4-та Міжнародна конференція з питань реформ в Україні.