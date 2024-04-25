Конфісковані росактиви треба спрямувати на відновлення та захист енергетики – Офіс президента

Наприкінці минулого року загальні потреби України у відбудові оцінювали майже в 486 млрд дол.

У посольстві Нідерландів в Україні заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра разом із генеральним прокурором Андрієм Костіним та іноземними дипломатами обговорили можливість притягнути державу-агресорку рф до відповідальності за обстріли об’єктів енергетики.

Про це повідомили в Офісі президента.

Як зазначила Мудра, наприкінці минулого року загальні потреби України у відбудові оцінювали майже в 486 млрд дол. США. Тому важливо створити спеціальний трибунал за злочин агресії, міжнародний компенсаційний механізм та конфіскувати російські активи.

"Усі пошкодження енергетичної інфраструктури будуть зафіксовані, буде подано претензії та визначено компенсацію. Але вона буде виплачена, якщо ви зробите правильний вибір і конфіскуєте заморожені активи для фінансування механізму компенсації", – сказала вона й додала, що необхідно посилити санкції проти росії.

Також нагадала, що близько 300 мільярдів доларів російських державних активів заморожені по всьому світу, тому закликала всіх приєднатися до цієї ініціативи.

Під час зустрічі також обговорили зміцнення співпраці з міжнародними партнерами щодо фіксації та документування воєнних злочинів росії, посилення боротьби з обходом санкцій.

Нагадаємо, що G7 розглядає використання майже 300 мільярдів доларів заморожених активів рф як заставу для надання кредитів Україні. Також західні партнери розглядають і обговорюють інші варіанти використання російських активів.