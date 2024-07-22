Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Конфлікт через Орбана: Країни ЄС бойкотують зустріч глав МЗС у Будапешті

22 липня 2024, 19:57
Конфлікт через Орбана: Країни ЄС бойкотують зустріч глав МЗС у Будапешті
Фото: apnews.com
Кінцеве рішення прийме Боррель.

У Євросоюзі група країн через "мирні візити" угорського премʼєра Віктора Орбана бойкотує зустріч глав МЗС ЄС, запланованої у Будапешті на 28-29 серпня.

Як повідомляє RMF 24 з посиланням на джерела, Польща запропонувала провести зустріч міністрів у Львові, проте Угорщина виступила проти цього.

Зазначається, що спочатку група країн у рамках бойкоту запропонувала перенести зустріч до Брюсселя та зробити її офіційною. Проте на бойкот не хочуть погоджуватися в Австрії, Словаччині та Люксембурзі, стверджуючи, що з Угорщиною потрібно говорити, вказуючи при цьому на її помилки.

Пізніше голова польської дипломатії Радослав Сікорський під час зустрічі міністрів 22 липня висунув компромісне рішення — скликати зустріч 28 і 29 серпня у Львові. Але угорський уряд виступив проти цього.

Як зазначають журналісти, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель має ухвалити рішення про скликання зустрічі глав МЗС за підсумком сьогоднішньої дискусії міністрів.

Нагадаємо, 22 липня Боррель заявив, що у ЄС обговорять, як саме реагувати на "мирні вояжі" Орбана. Серед ідей буде бойкот або зниження рівня участі міністрів у неформальній зустрічі в Будапешті наприкінці серпня.

ПольщаМЗСВіктор Орбан

Останні матеріали

Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Cуспільство
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2024, 21:15
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
Бізнес & Фінанси
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
22 липня 2024, 18:15
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Політика
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Переклад iPress – 22 липня 2024, 12:40
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Політика
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 липня 2024, 10:44
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2024, 21:57
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про
Політика
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 19 липня 2024, 11:24
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Політика
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Переклад iPress – 19 липня 2024, 09:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється