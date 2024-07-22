Конфлікт через Орбана: Країни ЄС бойкотують зустріч глав МЗС у Будапешті

Кінцеве рішення прийме Боррель.

У Євросоюзі група країн через "мирні візити" угорського премʼєра Віктора Орбана бойкотує зустріч глав МЗС ЄС, запланованої у Будапешті на 28-29 серпня.

Як повідомляє RMF 24 з посиланням на джерела, Польща запропонувала провести зустріч міністрів у Львові, проте Угорщина виступила проти цього.

Зазначається, що спочатку група країн у рамках бойкоту запропонувала перенести зустріч до Брюсселя та зробити її офіційною. Проте на бойкот не хочуть погоджуватися в Австрії, Словаччині та Люксембурзі, стверджуючи, що з Угорщиною потрібно говорити, вказуючи при цьому на її помилки.

Пізніше голова польської дипломатії Радослав Сікорський під час зустрічі міністрів 22 липня висунув компромісне рішення — скликати зустріч 28 і 29 серпня у Львові. Але угорський уряд виступив проти цього.

Як зазначають журналісти, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель має ухвалити рішення про скликання зустрічі глав МЗС за підсумком сьогоднішньої дискусії міністрів.

Нагадаємо, 22 липня Боррель заявив, що у ЄС обговорять, як саме реагувати на "мирні вояжі" Орбана. Серед ідей буде бойкот або зниження рівня участі міністрів у неформальній зустрічі в Будапешті наприкінці серпня.