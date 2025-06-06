Конфлікт між Маском і Трампом вдарив по ринку: акції Tesla різко впали

Маск оголосив про негайне зняття з експлуатації кораблів SpaceX Dragon.

Акції виробника електрокарів Tesla впали на 14% на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливе відкликання державних контрактів для компаній Ілона Маска.

Про це повідомляє CNBC.

В результаті ринкова капіталізація Tesla скоротилася на $152 млрд — це найбільше падіння в історії компанії. Капіталізація опустилася нижче трильйона доларів і завершила торги в четвер на позначці $916 млрд. Загалом за тиждень акції впали майже на 18%, а з початку року — на 30%, знизившись з максимуму $488,54 до $286,92.

Паралельно акції Trump Media and Technology Group Corp, компанії Трампа, впали на 8,04% до $20,12.

Конфлікт між Трампом і Маском загострився після відкликання адміністрацією Трампа кандидатури Джареда Айзекмана, близького партнера Маска, на посаду керівника NASA. Ілон Маск публічно критикує бюджетний законопроєкт Трампа, який передбачає збільшення дефіциту бюджету на $600 млрд та скасування субсидій на електромобілі.

У відповідь Трамп звинуватив Маска в егоїзмі та публічно посварився з ним у соцмережах.

5 червня Ілон Маск оголосив про негайне зняття з експлуатації кораблів SpaceX Dragon після заяви Трампа про скасування держконтрактів для компаній Маска. Це ставить під загрозу всі місії NASA, які залежать від SpaceX.