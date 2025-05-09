Конфлікт між Пакистаном та Індією став майданчиком для випробувань китайської зброї

Китайські винищувачі J-10C є одними з найсучасніших у складі ВПС Пакистану

Акції китайської оборонної компанії AVIC Chengdu Aircraft зросли на 40% після заяви Пакистану про те, що країна використовувала винищувачі J-10C для збиття індійських бойових літаків. У МЗС Китаю ж кажуть про те, що не знайомі з ситуацією.

Китай є основним постачальником зброї для Пакистану. Саме тому Пекін, найімовірніше, буде уважно стежити за тим, як його озброєння застосовують у реальних бойових умовах.

У виданні нагадали, що Китай уже понад чотири десятиліття не вів великих воєн. Під керівництвом лідера Сі Цзіньпіна країна стрімко розвиває свої збройні сили, вкладаючи ресурси в розробку передової зброї і технологій.

Журналісти зазначили, що Китай давно називає Пакистан "залізним братом". За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), за останні п'ять років 81% імпортованої Пакистаном зброї було китайського виробництва. У виданні поділилися, що Китай постачає Пакистану сучасні винищувачі, ракети, радари і системи ППО. Вони можуть зіграти ключову роль у конфлікті з Індією. "Це перетворює будь-яку взаємодію між Індією і Пакистаном на фактичне випробувальне середовище для китайського військового експорту", - сказав у розмові з журналістами директор з міжнародної безпеки Азіатсько-Тихоокеанського фонду Саджан Гохел. Ба більше, китайські та пакистанські військові проводять дедалі складніші спільні навчання в повітрі, на морі та на суші, підкреслили у виданні. Зокрема, армії цих країн проводять імітацію бойових дій і навіть навчання із заміною екіпажів.

"Багаторічна підтримка Пекіном Ісламабада - за допомогою техніки, навчання, а тепер ще й націлювання за допомогою штучного інтелекту - непомітно змістила тактичний баланс. Це вже не просто двостороннє зіткнення - це погляд на те, як китайський оборонний експорт змінює регіональну систему стримування", - розповів журналістам старший науковий співробітник американського Фонду захисту демократій Крейг Сінглтон.

У виданні зазначили, що Пакистан заявляє про збиття п'яти індійських винищувачів своїми літаками J-10C під час годинного бою. Індія не визнала втрат літаків, а Пакистан поки що не надав доказів. Проте в Міноборони Франції говорять про втрату щонайменше одного з найновіших і найпередовіших військових літаків Індії - винищувача Rafale французького виробництва.