Конфлікт в Одеському медвиші: Кабмін вже вдруге створив медуніверситет, – МОЗ
"Попереднє рішення Уряду про створення нового університету, втілення якого було заблоковано судом, скасовано", - повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
У МОЗ розповіли, що створять Національний Одеський медичний університет через злиття Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) та Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгієвського.
"Це дієвий та законний шлях, щоб звільнити Одеський університет від свавілля поплічників екс-ректора Валерія Запорожана, які наразі фактично захопили ОНМедУ. Свавілля рейдерів є протиправними та зухвалими: проплачені мітинги за участі іноземних студентів, залякування співробітників і студентів, маніпуляції з підписами, документами та кошторисами університету", - наголошують у міністерстві.
Крім того, у відомстві зазначають, що такі протиправні дії прихильників колишнього ректора призвели до затримки виплат стипендій та зарплат протягом уже двох місяців.
"До МОЗ України двічі надходив проект кошторису ОНМедУ за підписами осіб, які не мають повноважень підписувати фінансові документи. Через це в обох випадках проекти кошторису не могли бути підписаними і тому були повернуті до університету. При цьому уповноваженим особам вони блокують можливість надіслати в МОЗ України проект кошторису. Як наслідок, у заручниках рейдерів тисячі студентів і співробітники університету", - розповідають у МОЗ.
Новий університет відкриють на базі ОНМедУ, тобто фізичного перенесення закладу не буде. "Студенти та викладачі продовжать безперебійно навчання та роботу, а їхні права жодним чином не будуть порушені", - запевняють у відомстві.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України розпорядився об’єднати Одеський національний медичний університет і Кримський державний медичний університет імені Георгієвського.
Як відомо, 10 грудня в МОЗ заявили, що близько 8:00 невідомі особи силою захопили будівлю закладу та не пускають працівників на робочі місця.
У свою чергу в поліції запевнили, що інформація МОЗ це не відповідає дійсності.
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