Конгрес готується цього тижня до розгляду законопроєкту щодо допомоги Україні

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Уже в цю пʼятницю Конгрес США може почати збір підписів, щоб поставити законопроєкт про допомогу Україні на голосування в Палаті представників Конгресу США в обхід спікера Майка Джонсона. Процес розпочнуть, якщо до того часу законопроєкт на розгляд не винесе сам Джонсон.

Про це заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік під час пресбрифінгу в Капітолії, передає "Голос Америки".

"Це спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в зал для голосування. Якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, то альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки, а наш кордон залишиться відкритим. Ми не можемо допустити, щоб це сталося", — сказав Фіцпатрік.

Фіцпатрік розповів, що працює з офісом Джонсона, щоб донести пакет допомоги Україні до Палати представників. Але якщо спікер відмовиться виконувати вимоги, вони почнуть збір підписів за петицію про голосування в обхід спікера. Конгресмен додав, що він впевнений, що петиція зможе отримати 218 підписів, необхідних для ухвалення.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.