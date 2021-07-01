Конгрес остаточно затвердив перемогу Байдена на виборах
Про це повідомляє Європейська правда.
Процедура відбулася після дебатів щодо кількох штатів, щодо підрахунку голосів у яких були заперечення від окремих членів Конгресу. По кожному з цих штатів ті, хто заперечував поразку Трампа, лишилися у абсолютній меншості.
Зокрема, у голосуванні щодо Пенсільванії - одного з найбільш оскаржуваних Трампом штатів - голоси сенаторів розподілилися як 92 на 7, у Палаті представників - 282 на 138.
Після підрахунку голосів штату Вермонт кандидатура президента Джо Байдена і віцепрезидентки Камали Гарріс досягла порогу в 270 голосів, після чого їхня перемога стала юридично підтвердженою навіть у разі оскарження подальших штатів. Загалом після повного підрахунку голосів колегії Байден матиме 306 голосів, Трамп - 232 голоси виборників.
Чинний президент Дональд Трамп вже відреагував на цю новину та пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.
20 січня відбудеться інавгурація нового президента США.
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