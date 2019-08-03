Конгрес схвалив законопроект про заборону уряду США визнавати анексований Крим "російським"
На сайті комітету зазначено, що суть закону "Про невизнання анексії Криму" полягає в тому, щоб не визнавати суверенітет Росії над Кримом, його повітряним простором або територіальними водами.
"Жоден федеральний департамент або відомство не може приймати будь-яких дій або надавати будь-яку допомогу, яка передбачає визнання претензії РФ на суверенітет Криму, його повітряний простір або його територіальні води", - йдеться в документі.
Проте, виходячи з тексту закону, президент може зробити винятки, якщо це буде необхідно для інтересів національної безпеки США.
Проект закону вже направлений на розгляд Палати представників Конгресу США. Після цього його мають схвалити обидві палати Конгресу і президента, підписавши для набуття чинності.
Раніше, Держсекретар США Майк Помпео наголосив на незмінності позиції Вашингтона щодо необхідності повернення контрою України над окупованим Кримом.
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