Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Конгрес США готує нове розслідування проти Трампа, - WP

Очікується, що у жовтні комітет заслухає свідчення осіб, які були причетні до виплат зірці порнофільмів Стормі Деніелс і колишній моделі Playboy Карен Макдугал
Комітет з питань судочинства палати представників Конгресу США готує нове розслідування щодо таємних виплат президента Дональда Трампа жінкам, з якими у нього були відносини, в обмін на мовчання.
Конгрес США готує нове розслідування проти Трампа, - WP Фото: reuters.com

Очікується, що у жовтні комітет заслухає свідчення осіб, які були причетні до виплат зірці порнофільмів Стормі Деніелс і колишній моделі Playboy Карен Макдугал під час передвиборчої кампанії у 2016 році, повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Раніше у зв'язку з цим на три роки засудили колишнього особистого адвоката Трампа Майкла Коена. Його, зокрема, звинуватили в організації виплат відступних на суму 280 тисяч доларів Деніелс і Макдугал, які заявляли, що мали відносини з Трампом, в обмін на їхнє мовчання перед виборчою кампанією.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що корпорація Google могла втручатися в президентські вибори у США 2016 року.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 09 2019 10:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.