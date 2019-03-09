НОВИНИКомітет з питань судочинства палати представників Конгресу США готує нове розслідування щодо таємних виплат президента Дональда Трампа жінкам, з якими у нього були відносини, в обмін на мовчання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Конгрес США готує нове розслідування проти Трампа, - WP
Очікується, що у жовтні комітет заслухає свідчення осіб, які були причетні до виплат зірці порнофільмів Стормі Деніелс і колишній моделі Playboy Карен Макдугал
Фото: reuters.com
Очікується, що у жовтні комітет заслухає свідчення осіб, які були причетні до виплат зірці порнофільмів Стормі Деніелс і колишній моделі Playboy Карен Макдугал під час передвиборчої кампанії у 2016 році, повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.
Раніше у зв'язку з цим на три роки засудили колишнього особистого адвоката Трампа Майкла Коена. Його, зокрема, звинуватили в організації виплат відступних на суму 280 тисяч доларів Деніелс і Макдугал, які заявляли, що мали відносини з Трампом, в обмін на їхнє мовчання перед виборчою кампанією.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що корпорація Google могла втручатися в президентські вибори у США 2016 року.
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03 09 2019 10:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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