Конгрес США готує нове розслідування проти Трампа, - WP Очікується, що у жовтні комітет заслухає свідчення осіб, які були причетні до виплат зірці порнофільмів Стормі Деніелс і колишній моделі Playboy Карен Макдугал

Комітет з питань судочинства палати представників Конгресу США готує нове розслідування щодо таємних виплат президента Дональда Трампа жінкам, з якими у нього були відносини, в обмін на мовчання.

Фото: reuters.com

Очікується, що у жовтні комітет заслухає свідчення осіб, які були причетні до виплат зірці порнофільмів Стормі Деніелс і колишній моделі Playboy Карен Макдугал під час передвиборчої кампанії у 2016 році, повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела. Раніше у зв'язку з цим на три роки засудили колишнього особистого адвоката Трампа Майкла Коена. Його, зокрема, звинуватили в організації виплат відступних на суму 280 тисяч доларів Деніелс і Макдугал, які заявляли, що мали відносини з Трампом, в обмін на їхнє мовчання перед виборчою кампанією. Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що корпорація Google могла втручатися в президентські вибори у США 2016 року.

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