Трамп підозрює Google у втручанні у вибори США

Причиною стало інтерв'ю колишнього співробітника Google Кевіна Сернекі, який заявив, що в компанії негативно ставляться до Трампа та будуть робити все, щоб він не знову не став президентом

Президент США Дональд Трамп заявив, що корпорація Google могла втручатися в президентські вибори у США 2016 року.

"Сундар Пічай старанно намагався пояснити в Овальному кабінеті, як сильно він любить мене, як добре робить свою роботу наша адміністрація, що Google ніколи не співпрацював із військовими Китаю і що вони ніколи не допомагали Гілларі Клінтон перемогти мене в 2016 році і не планують незаконне втручання у вибори 2020 року, незважаючи на всі розмови про зворотне. І все це звучало добре, поки я не подивився інтерв'ю Кевіна Сернекі … Все це абсолютно незаконно. Ми дуже уважно стежимо за Google!", — написав Дональд Трамп у Twitter.

Нагадаємо, що наприкінці липня колишній спецпрокурор Роберт Мюллер протягом семи годин свідчив перед Конгресом США у справі про втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Протягом розглядів Мюллер не надав виправдань для президента Дональда Трампа в перешкоджанні правосуддю, але й не висунув звинувачень на його адресу.

У березні 2019 року команда Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії у президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв'язків між передвиборним штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю.

У звіті Мюллера йдеться про два доведені епізоди втручання Росії у вибори - за допомогою "фабрики тролів" близького до Путіна бізнесмена Пригожина і хакерів, які зламали за наказом РФ сервери Демократичної партії і опублікували через WikiLeaks пошту виборчого штабу Хілларі Клінтон.

Наприкінці травня спецпрокурор США Роберт Мюллер під час першого публічного виступу за результатами розслідування російського втручання в американські вибори повідомив про свою відставку.

Раніше Трамп заявляв, що не боїться оприлюднення звіту. Однак пізніше він назвав розслідування можливої змови його кампанії з Кремлем "спробою державного перевороту".

Росія свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.