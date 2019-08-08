Трамп підозрює Google у втручанні у вибори США
"Сундар Пічай старанно намагався пояснити в Овальному кабінеті, як сильно він любить мене, як добре робить свою роботу наша адміністрація, що Google ніколи не співпрацював із військовими Китаю і що вони ніколи не допомагали Гілларі Клінтон перемогти мене в 2016 році і не планують незаконне втручання у вибори 2020 року, незважаючи на всі розмови про зворотне. І все це звучало добре, поки я не подивився інтерв'ю Кевіна Сернекі … Все це абсолютно незаконно. Ми дуже уважно стежимо за Google!", — написав Дональд Трамп у Twitter.
Нагадаємо, що наприкінці липня колишній спецпрокурор Роберт Мюллер протягом семи годин свідчив перед Конгресом США у справі про втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Протягом розглядів Мюллер не надав виправдань для президента Дональда Трампа в перешкоджанні правосуддю, але й не висунув звинувачень на його адресу.
У березні 2019 року команда Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії у президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв'язків між передвиборним штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю.
У звіті Мюллера йдеться про два доведені епізоди втручання Росії у вибори - за допомогою "фабрики тролів" близького до Путіна бізнесмена Пригожина і хакерів, які зламали за наказом РФ сервери Демократичної партії і опублікували через WikiLeaks пошту виборчого штабу Хілларі Клінтон.
Наприкінці травня спецпрокурор США Роберт Мюллер під час першого публічного виступу за результатами розслідування російського втручання в американські вибори повідомив про свою відставку.
Раніше Трамп заявляв, що не боїться оприлюднення звіту. Однак пізніше він назвав розслідування можливої змови його кампанії з Кремлем "спробою державного перевороту".
Росія свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.
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