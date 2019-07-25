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Трамп про свідчення генпрокурора Мюллера: Це був великий день для США

"Ми не прийшли до рішення щодо того, чи вчинив президент злочин", - сказав Мюллер під час слухань
Колишній спецпрокурор Роберт Мюллер протягом 7 годин свідчив перед Конгресом США у справі про втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Протягом розглядів Мюллер не надав виправдань для президента Дональда Трампа в перешкоджанні правосуддю, але й не висунув звинувачень на його адресу.
Трамп про свідчення генпрокурора Мюллера: Це був великий день для США Фото: Yahoo Finanzas

Багато в чому слухання пройшли так, як очікувалося - спецпрокурор відмовився відповідати на широке коло питань (198 питань), а в інших випадках відповів коротко.

У своїх свідченнях спецпрокурор зазначив, що Трамп не завжди правдивий і засудив його підтримку публікації WikiLeaks демократичних листів 2016 року.

"Протягом своєї кар'єри я бачив низку викликів для нашої демократії. Спроби російського уряду втрутитися в наші вибори є одними із найсерйозніших", - заявив він, повідомляє телеканал CNN.

Мюллер зазначив, що Росія знову спробує втрутитися у вибори в США 2020 року.

"Вони роблять це, поки ми сидимо тут. І вони збираються зробити це на наших наступних виборах", - сказав спецпрокурор.

Він також зазначив, що його команда не вирішувала, чи була "змова", оскільки це не юридичний термін і не було достатніх доказів, щоб звинуватити посадових осіб кампанії Трампа в змові з росіянами.

"Коли президент сказав, що російське втручання було містифікацією, це було брехнею, чи не так?", - уточнив голова комітету з розвідки Адам Шифф.

"Правильно", - відповів спецпрокурор.

Мюллер також додав, що президента можна буде звинуватити в перешкоджанні правосуддю, коли він піде з посади.

Незважаючи на це, Трамп заявив, що був дуже гарний день.

"Це був дуже великий день для нашої країни. Це був дуже важливий день для Республіканської партії. І ви могли б сказати, що це був великий день для мене, але я навіть не хочу цього говорити", - сказав Трамп журналістам у Білому домі після слухань.

Нагадаємо, що У березні 2019 року команда Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії у президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв'язків між передвиборним штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю.

У звіті Мюллера йдеться про два доведені епізоди втручання Росії у вибори - за допомогою "фабрики тролів" близького до Путіна бізнесмена Пригожина і хакерів, які зламали за наказом РФ сервери Демократичної партії і опублікували через WikiLeaks пошту виборчого штабу Хілларі Клінтон.

Наприкінці травня спецпрокурор США Роберт Мюллер під час першого публічного виступу за результатами розслідування російського втручання в американські вибори повідомив про свою відставку.

Раніше Трамп заявляв, що не боїться оприлюднення звіту. Однак пізніше він назвав розслідування можливої змови його кампанії з Кремлем "спробою державного перевороту".

Росія свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.

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