Трамп наполягає, що "російська" справа Мюллера – це "містифікація"

"Я думаю, що з цією країною сталася жахлива річ, тому що це розслідування – полювання на відьом"

Нинішній президент США Дональд Трамп заявляє, що змови з росіянами з його боку ніколи не було, а справа спецпрокурора Роберта Мюллера, який уже звинуватив 34 особи – це містифікація і "полювання на відьом".

"Російська справа – це містифікація. Я був найжорсткішим по відношенню до Росії, ніж будь-який президент, можливо, за всі часи", - заявив глава Білого дому, повідомляє телеканал CBS News.

Він підкреслив, що всі понад три десятки фігурантів, проти яких слідство висунуло офіційні звинувачення, не мають відношення до нього.

"З тих 34 людей було багато "блогерів" з Москви, або це були люди, які не мали нічого спільного зі мною, не мали нічого спільного з тим, про що вони говорять, або це були люди, які щось вигадували чи брехали. Я думаю, що з цією країною сталася жахлива річ, тому що це розслідування – полювання на відьом. Це жахливе полювання на відьом, і це ганьба", - наголосив президент.

Трамп також висловив підтримку екс-генералу Майклу Флінну, своєму колишньому раднику з питань нацбезпеки, який збрехав слідству про свої зв'язки з росіянами, зокрема з послом Сергієм Кисляком. "Якщо ви подивитесь на справу генерала Флінна, по відношенню до якого ФБР сказало, що він не бреше, але Роберт Мюллер заявив, що так (бреше – ред.), вони взяли й знищили його життя", - зауважив глава Білого дому.

Трамп також висловився із симпатією по відношенню до Роджера Стоуна, якого лише недавно арештувало ФБР по "російській справі". При цьому він підкреслив, що Стоун офіційно не працював на президентську кампанію в той час.

"Передусім, Роджер Стоун не працював на кампанію, крім періоду на початку, задовго до того, про що ми говоримо. Роджер – з тих людей, що завжди мені подобалися", - зауважив президент.

У відповідь на запитання ведучої, чи помилував би президент Стоуна, він відповів, що поки не думав про це. "Схоже, він добре захищається. Але ми повинні позбутися цього полювання на відьом", - заявив Трамп.

Він знову підкреслив, що "не було жодної змови, жодної обструкції (слідству – ред.), взагалі нічого".

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер продовжує вести розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США.

Нагадуємо, що США не будуть вести переговори з Росією поки російська сторона не відпустить українських моряків.