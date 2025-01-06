Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Конгрес США готується офіційно підтвердити обрання Трампа, попри зимовий шторм

06 січня 2025, 10:07
Конгрес США готується офіційно підтвердити обрання Трампа, попри зимовий шторм
https://mikejohnson.house.gov/
Джонсон висловив сподівання, що незважаючи на шторм, на захід прийдуть усі охочі.

Сьогодні в Конгресі США мають офіційно підтвердити обрання Дональда Трампа на посаду президента. І сильний зимовий шторм, який насувається на Сполучені Штати, цьому процесу не завадить.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, повідомляє Reuters.

"Закон про підрахунок голосів виборців вимагає, щоб це відбулося 6 січня о 13:00, тому, незалежно від того, чи буде в нас снігова буря, чи ні, ми будемо в цьому залі і переконаємося, що це буде зроблено", - сказав він в ефірі Fox News.

Джонсон висловив сподівання, що незважаючи на шторм, на захід прийдуть усі охочі. Крім того, він закликав законодавців залишатися в місті.

Reuters пише, що у Вашингтоні сьогодні очікується випадання снігу і мокрого снігу від 7 до 18 см, що може ускладнити поїздки на роботу. Ба більше, місто наказало закрити в понеділок державні школи.

Нагадаємо, 3 січня Майка Джонсона переобрали на посаду спікера палати представників США.

Джонсон набрав 218 необхідних голосів конгресменів, щоб стати спікером Палати представників США.

При цьому Хакім Джеффріс - лідер демократичної меншості у Палаті представників - набрав 215 голосів.

Таку кількість голосів Джонсон зміг отримати завдяки конгресменам Ральфу Норману і Кіту Селфу, які вирішили підтримати його кандидатуру. Спочатку вони голосували за інших кандидатів.

Джонсон є одним із соратників обраного президента Дональда Трампа, який особисто підтримав його кандидатуру.

Конгрес СШАДональд ТрампМайк Джонсон

Останні матеріали

Шахраї та
Хліб та Видовища
Шахраї та "корєша". Висока ціна, яку ми заплатили за ведення бізнесу в росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 06 січня 2025, 08:27
2024 – рік, який підтвердив, що росію можна перемогти. Якщо Захід цього захоче – Філліпс О'Брайен
Політика
2024 – рік, який підтвердив, що росію можна перемогти. Якщо Захід цього захоче – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 січня 2025, 00:48
Технології
"Трембіта": незабаром в дії. Навіщо Україні аналог ракети часів Другої світової війни – Девід Екс
Переклад iPress – 03 січня 2025, 16:20
Прояснити мислення. Шляхи до перемоги Трампа в Україні – Стівен Бланк
Політика
Прояснити мислення. Шляхи до перемоги Трампа в Україні – Стівен Бланк
Переклад iPress – 03 січня 2025, 12:38
Імперське мислення росії. Як припинити війну в Україні – Ендрю Міхта
Політика
Імперське мислення росії. Як припинити війну в Україні – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 02 січня 2025, 23:37
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Політика
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 січня 2025, 10:22
росіяни продовжують
Політика
росіяни продовжують "м'ясні штурми" на Курщині та Донеччині. Сирський продовжує "латати" оборону – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2025, 08:19
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Політика
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 11:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється