Конгрес США готується офіційно підтвердити обрання Трампа, попри зимовий шторм

Джонсон висловив сподівання, що незважаючи на шторм, на захід прийдуть усі охочі.

Сьогодні в Конгресі США мають офіційно підтвердити обрання Дональда Трампа на посаду президента. І сильний зимовий шторм, який насувається на Сполучені Штати, цьому процесу не завадить.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, повідомляє Reuters.

"Закон про підрахунок голосів виборців вимагає, щоб це відбулося 6 січня о 13:00, тому, незалежно від того, чи буде в нас снігова буря, чи ні, ми будемо в цьому залі і переконаємося, що це буде зроблено", - сказав він в ефірі Fox News.

Джонсон висловив сподівання, що незважаючи на шторм, на захід прийдуть усі охочі. Крім того, він закликав законодавців залишатися в місті.

Reuters пише, що у Вашингтоні сьогодні очікується випадання снігу і мокрого снігу від 7 до 18 см, що може ускладнити поїздки на роботу. Ба більше, місто наказало закрити в понеділок державні школи.

Нагадаємо, 3 січня Майка Джонсона переобрали на посаду спікера палати представників США.

Джонсон набрав 218 необхідних голосів конгресменів, щоб стати спікером Палати представників США.

При цьому Хакім Джеффріс - лідер демократичної меншості у Палаті представників - набрав 215 голосів.

Таку кількість голосів Джонсон зміг отримати завдяки конгресменам Ральфу Норману і Кіту Селфу, які вирішили підтримати його кандидатуру. Спочатку вони голосували за інших кандидатів.

Джонсон є одним із соратників обраного президента Дональда Трампа, який особисто підтримав його кандидатуру.