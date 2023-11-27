Конгрес США може проголосувати за допомогу Україні 4 грудня – Politico

Лідер більшості в Сенаті і демократ Чак Шумер хоче провести голосування щодо мільярдної допомоги для України і Ізраїлю вже 4 грудня.

Про це повідомляє Politico

Шумер тисне на законодавців, аби ті прийшли до згоди щодо політики про безпеку кордону, адже вона поєднується з допомогою для України та Ізраїлю.

Лідер більшості в Сенаті назвав цю вимогу найбільшою перешкодою для надання нових коштів на захист України від росії і війни Ізраїлю з Хамас.

Шумер заявив, що його фракція з 51 члена готова працювати для вирішення питань імміграції, але попередив, що якщо Республіканська партія займе занадто жорстку позицію, це може "поставити під загрозу весь" додатковий законопроект.

Крім того, він закликав демократів більше співпрацювати з республіканцями для спроби укласти угоду.

Шумер попередив про довгі ночі і дні попереду, а також про можливу роботу у вихідні.

Ще кілька тижнів тому сформувалась двопартійна коаліція з надією досягти угоди, яка б поєднала запит Байдена на понад $100 млрд Україні, Ізраїлю, Тайваню і кордону зі змінами політики США щодо надання притулку та умовно-дострокового звільнення.

Є порядка 60 голосів за те, щоб направити Україні ще десятки млрд, проте республіканці попередили, що не зроблять цього без згоди щодо політики про безпеку кордону, адже вважають, що спікер Майк Джонсон не буде розглядати законопроект, у якому відсутні положення про безпеку кордону, пише видання.

Конгрес США двічі ухвалював законопроекти про витрати цієї осені, які не враховують допомогу Україні, і в новому році ситуація тільки ускладниться.

Шумер додав, що найближчими днями відбудеться брифінг щодо України для всіх сенаторів.

Нагадаємо, що минулими вихідними Байден підписав тимчасовий бюджет без допомоги Україні та Ізраїлю, аби уникнути шатдаун.