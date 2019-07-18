Конгрес США не підтримав початок процедури імпічменту Трампа
За резолюцію проголосували 95 конгресменів, 332 висловилися проти, повідомляє Голос Америки.
Те, що демократи, які мають більшість у Палаті представників США, не змогли консолідуватися навколо питання імпічменту, свідчить про відсутність єдиної позиції партії з цього питання, пишуть оглядачі.
Трамп назвав спроби оголосити йому імпічмент "сміхотворними".
"Палата представників США переважною більшістю проголосувала за припинення резолюції щодо імпічменту 332-95-1. Це, можливо, найсміхотворнішний проект, з найбільшими витратами часу, над яким я повинен працювати", - написав Трамп у Twitter.
Президент США також акцентував на своїх заслугах як лідера, який привів країну до "найбільшого економічного буму в історії країни, найкращих цифр по робочих місцях, найбільших податкових зниженнях, розвитку збройних сил і багато чого іншого".
До подання проекту резолюції про імпічмент спонукали коментарі Трампа щодо чотирьох американських законодавців від Демократичної партії, які багато хто розцінив як расистські. Під час зустрічі з виборцями у Північній Кароліні 17 липня Дональд Трамп повернувся до критики лівого крила Демократичної партії й назвав цих політиків "повними ненависті екстремістами, які постійно намагаються розірвати нашу країну".
У травні повідомляли, що 45% американців підтримують імпічмент президента Трампа. Ще 42% висловлюються проти імпічменту, решта не визначилися.
Нагададаємо, що також перед проміжними виборами в 2018 році до Конгресу США група невідомих створила фейкові Twitter-профілі кандидатів у Конгрес, де боти агітували проти Трампа.
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