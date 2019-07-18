Конгрес США не підтримав початок процедури імпічменту Трампа

"Палата представників США переважною більшістю проголосувала за припинення резолюції щодо імпічменту 332-95-1. Це, можливо, найсміхотворнішний проект, з найбільшими витратами часу, над яким я повинен працювати"

Палата представників Конгресу США не підтримала резолюцію, яка почала б процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За резолюцію проголосували 95 конгресменів, 332 висловилися проти, повідомляє Голос Америки.

Те, що демократи, які мають більшість у Палаті представників США, не змогли консолідуватися навколо питання імпічменту, свідчить про відсутність єдиної позиції партії з цього питання, пишуть оглядачі.

Трамп назвав спроби оголосити йому імпічмент "сміхотворними".

"Палата представників США переважною більшістю проголосувала за припинення резолюції щодо імпічменту 332-95-1. Це, можливо, найсміхотворнішний проект, з найбільшими витратами часу, над яким я повинен працювати", - написав Трамп у Twitter.

Президент США також акцентував на своїх заслугах як лідера, який привів країну до "найбільшого економічного буму в історії країни, найкращих цифр по робочих місцях, найбільших податкових зниженнях, розвитку збройних сил і багато чого іншого".

До подання проекту резолюції про імпічмент спонукали коментарі Трампа щодо чотирьох американських законодавців від Демократичної партії, які багато хто розцінив як расистські. Під час зустрічі з виборцями у Північній Кароліні 17 липня Дональд Трамп повернувся до критики лівого крила Демократичної партії й назвав цих політиків "повними ненависті екстремістами, які постійно намагаються розірвати нашу країну".

У травні повідомляли, що 45% американців підтримують імпічмент президента Трампа. Ще 42% висловлюються проти імпічменту, решта не визначилися.

Нагададаємо, що також перед проміжними виборами в 2018 році до Конгресу США група невідомих створила фейкові Twitter-профілі кандидатів у Конгрес, де боти агітували проти Трампа.