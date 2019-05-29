Боти агітували проти Трампа у соцмережах перед виборами до Конгресу, - ЗМІ

Невідоме угруповання створювало фальшиві акаунти у соцмережах Twitter і Facebook, поширюючи повідомлення проти президента США Дональда Трампа

Також перед проміжними виборами в 2018 році до Конгресу США група невідомих створила фейкові Twitter-профілі кандидатів у Конгрес від республіканців, таких як Марла Лівенгуд в Каліфорнії і Джинея Батлер у Нью-Йорку.

"Контент був зосереджений на підтримці іранської ядерної угоди, а також на матеріалах проти Саудівської Аравії, проти Ізраїлю і за палестинців", - йдеться у даних розслідування експертів компанії з кібербезпеки FireEye, йдеться в "Укрінформ" з посиланням на Financial Times.

Крім того, ще однією темою фейкових повідомлень була протидія рішенням адміністрації Трампа оголосити Корпус вартових ісламської революції в Ірані терористичною організацією.

Фальшиві акаунти були створені на платформах Twitter і Facebook, через що соцмережі були змушені проводити чищення.

"Те, що ми бачимо, - це об'єднання різних тактик і технік - онлайн і офлайн - які змішуються", - зазначив Лі Фостер, старший менеджер з аналізу інформаційних операцій у розвідувальному підрозділі FireEye.

Чимало ботів маскувалися під американських журналістів, чиї колонки, листи й записи з блогів були опубліковані в американських та ізраїльських ЗМІ, зокрема, в Times of Israel і Los Angeles Times.

Як зазначає видання, у звіті FireEye не вказується, чи стоять за створенням фейків вихідці з Ірану або підтримувані його урядом особи.

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