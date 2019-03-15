Трамп вперше наклав вето на рішення Конгресу

"Я збираюсь накласти вето на щойно ухвалену резолюцію, на яку надихнули демократи, і яка відкриє кордони для зростання злочинності, наркотиків і торгівлі людьми в нашій країні"

Президент США Дональд Трамп вперше за час своєї каденції наклав вето на рішення американського Конгресу, яким законодавці намагались скасувати надзвичайний на південному кордоні, із сусідньою Мексикою

Трамп перебував в Овальному кабінеті в оточенні чиновників митниці та прикордонної служби. Також на зустрічі був присутній Генеральний прокурор Вільям Барр, та міністерка внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен, повідомляє "Громадське"

"Я збираюсь накласти вето на щойно ухвалену резолюцію, на яку надихнули демократи, і яка відкриє кордони для зростання злочинності, наркотиків і торгівлі людьми в нашій країні", — повідомив Трамп присутнім.

Після цього Трамп підписав відповідний документ у присутності посадовців та гостей.

15 лютого Трамп оголосив про введення надзвичайного стану, щоб забезпечити фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Американське законодавство дозволяє президентові у часи кризи ввести надзвичайний стан

Нагадаємо , що ввечері 14 березня Сенат США приєднався до Палати представників в ухваленні рішення щодо припинення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою. Підтримали скасування надзвичайного стану 59 сенаторів, проти виступив — 41.