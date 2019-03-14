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Конгрес зупинив указ Трампа про надзвичайний стан на кордоні

12 однопартійців президента не підтримали його спроби залучити мільярди доларів з інших статей бюджету для втілення передвиборчої обіцянки щодо побудови нової стіни на кордоні з Мексикою
Слідом за Палатою представників Сенат американського Конгресу, який контролюється республіканцями, підтримав більшістю голосів резолюцію, яка зупиняє дію указу Трампа про надзвичайний стан на південному кордоні США.
Конгрес зупинив указ Трампа про надзвичайний стан на кордоні Фото: wikipedia.org

Голосування відбулося в четвер, повідомляє "Укрінформ".

Так, документ підтримали 59 сенаторів, проти проголосували 41.

Це означає, що принаймні 12 однопартійців президента не підтримали його спроби залучити мільярди доларів з інших статей бюджету для втілення передвиборчої обіцянки щодо побудови нової стіни на кордоні з Мексикою.

Кілька тижнів тому цю резолюцію підтримала Палата представників США, яка з початку січня контролюється демократичною більшістю. Тоді 245 конгресменів висловилися "за", й 182 виступили проти. Таким чином, резолюція за підтримки обох палат Конгресу набуває обов'язкової дії.

Проте, останнє слово залишається за президентом, який вже пообіцяв ветувавти документ. У такому разі це стане першим випадком баталії з подолання вето між Конгресом і президентом за каденції Трампа. Для цього обом палатам Конгресу США знадобиться щонайменше дві третини голосів.

Нагадаємо, що Дональд Трамп планує виділити $8 млрд на прикордонну стіну в бюджеті на 2020 рік.

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14 03 2019 22:14
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