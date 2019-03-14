Конгрес зупинив указ Трампа про надзвичайний стан на кордоні

12 однопартійців президента не підтримали його спроби залучити мільярди доларів з інших статей бюджету для втілення передвиборчої обіцянки щодо побудови нової стіни на кордоні з Мексикою

Слідом за Палатою представників Сенат американського Конгресу, який контролюється республіканцями, підтримав більшістю голосів резолюцію, яка зупиняє дію указу Трампа про надзвичайний стан на південному кордоні США.

Голосування відбулося в четвер, повідомляє "Укрінформ".

Так, документ підтримали 59 сенаторів, проти проголосували 41.

Це означає, що принаймні 12 однопартійців президента не підтримали його спроби залучити мільярди доларів з інших статей бюджету для втілення передвиборчої обіцянки щодо побудови нової стіни на кордоні з Мексикою.

Кілька тижнів тому цю резолюцію підтримала Палата представників США, яка з початку січня контролюється демократичною більшістю. Тоді 245 конгресменів висловилися "за", й 182 виступили проти. Таким чином, резолюція за підтримки обох палат Конгресу набуває обов'язкової дії.

Проте, останнє слово залишається за президентом, який вже пообіцяв ветувавти документ. У такому разі це стане першим випадком баталії з подолання вето між Конгресом і президентом за каденції Трампа. Для цього обом палатам Конгресу США знадобиться щонайменше дві третини голосів.

Нагадаємо, що Дональд Трамп планує виділити $8 млрд на прикордонну стіну в бюджеті на 2020 рік.