Трамп планує виділити $8 млрд на прикордонну стіну в бюджеті на 2020 рік, - ЗМІ
"Ця сума у шість перевищує виділені Конгресом кошти протягом двох останніх років і на 6% більше тієї суми, яку Трамп планував витратити після введеня режиму надзвичайної ситуації", - повідомляє "Українська правда" з посиланням на Reuters.
Як зазначає агентство, демократи, які мають більшість у Палаті представників, скоріш за все, не підтримає ініціативу президента, що робить затвердження запиту Трампа у Конгресі малоймовірним.
"Президент Трамп завдав болі мільйонам американців і створив широкомасштабний хаос, коли безглуздо закрив уряд, щоб спробувати отримати кошти на його дорогу і неефективну стіну", - заявили спікер Палати представників Ненсі Пелосі і лідер демократів Чак Шумер.
"Конгрес відмовився фінансувати його стіну, і він був змушений визнати поразку і знову відкрити уряд. Те ж саме повторюватиметься, якщо він спробує це знову. Ми сподіваємося, що він отримав урок", - підкреслили вони.
Зазначається, що бюджет на 2020-й фінансовий рік має бути затверджений до 1 жовтня цього року, в іншому випадку може розпочатись новий "шатдаун".
Пропозиція Трампа щодо фінансування стіни на суму 8,6 млрд доларів передбачає виділення $5 млрд з бюджету Міністерства внутрішньої безпеки і $3,6 млрд - з бюджету Пентагону.
Пропозиція глави Білого дому також передбачає залучення більше 2,8 тисяч працівників правоохоронних та інших органів для посилення безпеки кордону, і 100 судових груп для розгляду імміграційних справ.
Нагадаємо, що віце-президент США Майкл Пенс заявив, що нинішня адміністрація має намір побудувати нову стіну на кордоні з Мексикою до завершення своїх повноважень.
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