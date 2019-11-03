Трамп планує виділити $8 млрд на прикордонну стіну в бюджеті на 2020 рік, - ЗМІ

"Президент Трамп завдав болі мільйонам американців і створив широкомасштабний хаос, коли безглуздо закрив уряд, щоб спробувати отримати кошти на його дорогу і неефективну стіну"

Президент США Дональд Трамп має намір у понеділок звернутися до кКонгресу із запитом про виділення додаткових 8,6 млрд доларів на будівництво обіцяної ним стіни вздовж кордону з Мексикою.

"Ця сума у шість перевищує виділені Конгресом кошти протягом двох останніх років і на 6% більше тієї суми, яку Трамп планував витратити після введеня режиму надзвичайної ситуації", - повідомляє "Українська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, демократи, які мають більшість у Палаті представників, скоріш за все, не підтримає ініціативу президента, що робить затвердження запиту Трампа у Конгресі малоймовірним.

"Президент Трамп завдав болі мільйонам американців і створив широкомасштабний хаос, коли безглуздо закрив уряд, щоб спробувати отримати кошти на його дорогу і неефективну стіну", - заявили спікер Палати представників Ненсі Пелосі і лідер демократів Чак Шумер.

"Конгрес відмовився фінансувати його стіну, і він був змушений визнати поразку і знову відкрити уряд. Те ж саме повторюватиметься, якщо він спробує це знову. Ми сподіваємося, що він отримав урок", - підкреслили вони.

Зазначається, що бюджет на 2020-й фінансовий рік має бути затверджений до 1 жовтня цього року, в іншому випадку може розпочатись новий "шатдаун".

Пропозиція Трампа щодо фінансування стіни на суму 8,6 млрд доларів передбачає виділення $5 млрд з бюджету Міністерства внутрішньої безпеки і $3,6 млрд - з бюджету Пентагону.

Пропозиція глави Білого дому також передбачає залучення більше 2,8 тисяч працівників правоохоронних та інших органів для посилення безпеки кордону, і 100 судових груп для розгляду імміграційних справ.

Нагадаємо, що віце-президент США Майкл Пенс заявив, що нинішня адміністрація має намір побудувати нову стіну на кордоні з Мексикою до завершення своїх повноважень.